Gemini Advanced: Google-Nutzer wollen kein Abo – wohl nur wenige sind bereit, für KI-Features zu bezahlen

Google baut den Funktionsumfang des KI-Modells Gemini und dessen angebundener Produkte immer weiter aus, wobei in letzter Zeit sogar noch an Geschwindigkeit zugelegt wurde. Wer den vollen Umfang ohne Grenzen nutzen möchte, benötigt allerdings ein Gemini Advanced-Abo. Jetzt zeichnet sich immer deutlicher ab, dass nur wenige Nutzer bereit sind, für die Gemini-KI zu bezahlen. Und das ist für Google ein Problem.



Für die Weiterentwicklung und den Betrieb von Gemini werden bei Google keine Kosten und Mühen gescheut, das lässt sich seit langer Zeit beobachten. Das soll sich natürlich irgendwann auszahlen, doch bisher scheint den allermeisten Nutzern die Gratis-Variante des KI-ChatBot vollkommen auszureichen. Schon seit längerer Zeit zeichnet sich das ab, denn zuletzt wurden immer mehr bisher nur für kostenpflichtige Nutzer konzipierte Funktionen für alle Nutzer geöffnet.

Ich hatte schon vor einigen Wochen gefragt, welche Idee das Gemini-Team überhaupt verfolgt, wenn man plötzlich alle kostenpflichtigen Versionen vollkommen gratis anbietet. Manche gar schon wenige Tage nach ihrer Ankündigung. Das zeugt nicht nur von einer gewissen Panik im Team, sondern stellt in weiterer Folge auch die Frage, wie man denn die zahlenden Nutzer überhaupt vom Verbleib überzeugen will, wenn ihr 23 Euro teures Abo kaum Vorteile gegenüber der Gratis-Version bietet.

Vor wenigen Tagen hat Google Rekordzahlen zu den Google One- und YouTube Premium-Abos genannt, dabei allerdings das inkludierte Gemini-Paket in den größeren Kontingenten nicht erwähnt. Im aktuellen Gemini-Wahn ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass man keine positiven Zahlen rund um das Gemini-Abo zu vermelden hat – denn sonst hätte man das doppelt und dreifach gefeiert. Selbst die Gemini-Nutzerzahlen liegen hinter den Erwartungen. Selbst in der an vielen Stellen aufgedrängten Variante scheinen die Nutzer also wenig Interesse zu haben.

Für Google ist das ein ernsthaftes Problem, denn Gemini ist nicht nur das aktuelle Fokus-Produkt, sondern man positioniert es als die Zukunft zahlreicher Geschäftsbereiche und vielleicht des gesamten Unternehmens. Doch wenn die Nutzer das nicht annehmen und mittelfristig vielleicht sogar von Gemini abgeschreckt werden und das Ökosystem wechseln, dann kann Google kaum so weitermachen. Klar, die Quartalszahlen glänzen wie nie zuvor und es gibt keinerlei Grund zur Sorge. Aber auch mit einem Lamborghini kann man mit Vollgas in die Sackgasse fahren.

