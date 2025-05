Android 16: Das ist der neue Bubble-Modus für leichtes Multitasking – schwebende Icons und Fenster (Galerie)

Mit dem baldigen Start von Android 16 wird Google ein neues Element einführen, das recht schnell eine große Bedeutung bekommen und das Multitasking am Smartphone auf eine neue Stufe heben könnte. Der bisher weitgehend unter Verschluss gehaltene Android Bubble Modus kombiniert einige bekannte Technologien, um die Verwendung mehrerer Apps zu fördern.



Android entwickelt sich in Richtung eines sehr umfassenden Betriebssystems, das durch den Start auf dem Desktop auch größere Displays bedienen soll, die über die Grenzen des Smartphones oder Tablets hinausgehen. Auf dem Desktop wird es erstmals einen echten Multitasking-Modus geben, bei dem die Nutzer ihre App-Fenster frei positionieren und vollständig parallel nutzen können. Auch am Tablet spielt das Multitasking durch die vor zwei Jahren eingeführte Taskleiste eine größere Rolle. Am Smartphone war es bisher allerdings schwierig.

Wer am Smartphone mehrere Android-Apps gleichzeitig nutzen möchte, ist entweder ständig im Taskmanager unterwegs oder nutzt den Splitscreen, der aufgrund der Displaygröße selbst bei größeren Geräten aber nur wenig Platz für die eigentliche Oberfläche lässt. Dieses Problem wird Google nicht lösen können, daher hat man sich für einen Ansatz entschieden, der den schnellen Wechsel zwischen den Apps ermöglichen soll. Hier kommt der vor wenigen Tagen erstmals entdeckte Android Bubble-Modus zum Einsatz.

Beim Bubble-Modus handelt es sich um ein ähnliches Konzept wie der Taskleiste auf Tablets, nur dass diese nicht fest verankert ist und stattdessen in Form von schwebenden Icons frei am Display positioniert werden kann. In dieser Leiste sind die in den Bubble-Modus gebrachten Apps enthalten, zu denen durch ein Tap auf das Icon sofort gewechselt werden kann. Beim App-Aufruf wandert die Leiste recht weit nach unten und gibt ein großes schwebendes Fenster frei, in dem die ausgewählte App gezeigt wird. Auf obigem Screenshot sowie im folgenden Video könnt ihr das sehen.









Grundsätzlich setzt dieser Modus auf das Konzept der schwebenden Android-Fenster, die es schon seit vielen Jahren innerhalb des Betriebssystems gibt, aber kaum verwendet werden. Das zweite enthaltene Konzept sind die Bubble-Benachrichtigungen, die ebenfalls seit vielen Jahren an Bord sind, aber erst mit der letzten Android-Version weiter ausgebaut wurden. Sind mindestens zwei Apps in diesem Modus, formt sich daraus die Leiste für den schnellen Wechsel. Wahlweise lassen sich aber auch alle enthaltenen Apps in den Hintergrund legen und andere Apps oder der Homescreen im normalen Modus verwenden.

Ich denke, dass dieses Konzept aus heutiger Sicht das Ideal für die parallele Nutzung mehrerer Apps auf dem Smartphone bildet. Denn der Kompromiss des Splitscreen-Modus ist auf Smartphones oftmals nicht sinnvoll und macht die Bedienung der Anwendungen unnötig schwer. Gleichzeitig schafft man es damit aber auch, eine gewisse Einheitlichkeit in das Betriebssystem zu bringen. Denn ob nun das Taskleisten-Dock am Android-Desktop, der schwebende Dock in Android-Tablets oder jetzt die kommende schwebende Bubble-Leiste für Smartphones – allesamt bieten sie den schnellen App-Wechsel. Drei verschiedene Varianten, mit ähnlicher Nutzung, sodass der Umstieg auf andere Geräte erleichtert wird.

Der neue Modus zeigt sich in der aktuellen Android 16 Beta und könnte schon in Kürze mit dem Rollout des neuen Betriebssystems eingeführt werden. Übrigens genauso wie das neue Android 16 Material Expression Design.

