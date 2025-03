Googles neuer Desktop-Anlauf: Start von Android 16 und Google Play Games ermöglichen einen großen Sprung

Google steht mit dem Betriebssystem Android vor dem Sprung auf den Desktop, den man in vielen kleinen Schritten zwar schon mehrfach gezeigt hat, bei dem das Gesamtbild aber noch auf sich warten lässt. Wir haben euch die unterschiedlichen Konzepte bereits vorgestellt, die von Google parallel verfolgt werden, doch in diesen Tagen kam noch ein weiteres wichtiges Puzzleteil dazu, das am Desktop nicht fehlen darf: Spiele.



Über viele Jahre hat Google den Desktop eher stiefmütterlich behandelt, denn trotz einiger integrierter Desktopfunktionen wurde Android nie wirklich in diese Richtung gedrängt. Mit dem Betriebssystem ChromeOS ist Google zwar gut positioniert, doch dieses hat auch nach weit über zehn Jahren nicht die Marktanteile erreicht, die man sich Google-intern wünschen würde. Daher soll es Android richten und schon bald das Betriebssystem ChromeOS ersetzen. Alle Infos zum ChromeOS-Ersatz durch Android findet ihr im verlinkten Artikel.

Google wird mit Android 16 einen großen Schritt in Richtung Desktop wagen. Denn das Smartphone-Betriebssystem besitzt einen weit entwickelten Desktopmodus, der immer dann zum Einsatz kommen soll, wenn ein großes Display angeschlossen wird. Android soll also nicht nur selbst als Desktop-Betriebssystem in Form des ChromeOS-Nachfolgers etabliert werden, sondern auch als gestreamte Lösung vom Smartphone. Diese Doppelgleisigkeit sorgt für eine schnelle Verbreitung und könnte Android tatsächlich schneller etablieren, als es ChromeOS bisher gelungen ist.

Doch wer auf den Desktop will, der muss auch in einem anderen Bereich präsent sein, in dem Google bisher nur auf Smartphones erfolgreich ist: Spiele. Spiele von großen AAA-Games über bekannte Serien bis hin zu Casual-Titeln müssen am Desktop verfügbar sein und sollten dabei natürlich nicht in einem emulierten Smartphone-Fenster laufen, das am Desktop für die allermeisten Titel absolut keinen Spaß macht. Das weiß man auch bei Google.









Google Play Games für den Desktop

Vor wenigen Tagen wurde ein großes Update für Google Play Games am Desktop angekündigt, das die fehlenden Puzzleteilchen mitbringt. Mit diesem Update wird der bereits vorhandene Desktop-Store die Möglichkeit erhalten, praktisch alle Android-Spiele zu Windows zu bringen. Umgekehrt will man auch sehr viele Windows-Spiele zu Android bringen, wo es technisch möglich ist. Das dritte Update sieht vor, den Play Store für reine Desktoptitel zu öffnen und in Konkurrenz zu den etablierten Stores zu gehen.

Zwar zielt Google mit dem Play Games-Store derzeit hauptsächlich auf Windows ab, aber dabei wird es nicht bleiben. Der Play Games Store bildet im Spielebereich die Brücke zwischen dem „alten“ Windows, dem neuen Android oder einem Android-Desktopmodus. Gleichzeitig dürfte es ein Prototyp für den großen Google Play Store sein, der dann auch Apps auf allen Plattformen anbieten könnte. Google fährt die Strategie, das Ökosystem im Hintergrund aufzubauen bzw. vorzubereiten, noch bevor die neuen Plattformen gestartet werden.

In der Gesamtbetrachtung hat man damit alle Puzzleteile in der Hand, um einen erfolgsversprechenden Sprung auf den Desktop zu wagen. Jetzt muss man das nur umsetzen, wobei ein solcher für Google vermutlich trotz aller Möglichkeiten und Projekte keine riesige Priorität hat. Wir werden das weiter beobachten.

