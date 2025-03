Google Lens: Neue Funktion lässt euch jetzt Notizen fotografieren und intelligent zusammenfassen (OCR)

Mit der Android-App von Google Lens hat Google schon vor langer Zeit ein starkes Tool geschaffen, das es den Nutzern ermöglicht, ausgewählte lokale Bilder oder das Kamerabild zu analysieren. Dabei bietet man aber nicht nur Analyse-Funktionen sowie eine Objekterkennung, sondern auch ein starkes Bild-zu-Text-Feature, das auch mit handschriftlichen Notizen klarkommt. Wir zeigen euch die Umwandlung und smarte Zusammenfassung.



Google Lens bietet viele unterschiedliche Möglichkeiten, mit einem abfotografierten oder ausgewählten Bild zu interagieren. Wir haben euch bereits eine Reihe von Tipps vorgestellt (Hier gehts zum Google Lens-Archiv) und heute zeigen wir euch, wie ihr abfotografierten Text verwenden könnt. Dabei kommt die einfache Anwendung zum Einsatz, einen abgebildeten Text sehr schnell umzuwandeln und in Textform verwenden zu können.

Alles was ihr dazu tun müsst, ist das jeweilige Dokument, Schild, Zeichen, Notizzettel oder eine sonstige Stelle zu fotografieren. Sollten viele Objekte enthalten sein, wählt den Text aus und tippt dann auf „Text auswählen“. Anschließend lässt sich dieser frei verwenden, als wenn es tatsächlich in Textform vorliegen würde. Ihr könnt den Text kopieren, verändern, in anderen Apps verwenden oder direkt aus der App heraus teilen.

Diese schnelle OCR-Funktion wurde von Google über viele Jahre entwickelt und kommt auch bei anderen Apps wie etwa Google Drive, Google Fotos oder innerhalb der Bildersuche zum Einsatz. Kaum ein Tool bietet aber so schnellen Zugriff auf diese Funktion wie Google Lens. Dank der tiefen Gemini-Anbindung könnt ihr außerdem direkt zu diesem Text Fragen stellen oder eine Interaktion vornehmen. Gebt einfach ein, oder sagt es an, dass der Text zusammengefasst werden soll – und schon wird Lens das wie gewünscht erledigen.

Probiert das einfach einmal aus, in meinen Tests hat das ohne größere Schnitzer funktioniert. Das funktioniert auch mit handschriftlichen Texten, wenn es der Schreiber mit seiner Geheimschrift nicht zu gut gemeint hat.

[Google-Blog]