Google Lens: So könnt ihr Produkte finden und viel Geld sparen – smarte Augen bieten Preisvergleich (Video)

Mit der smarten Bilderkennung von Google Lens ist es sehr leicht möglich, viele Objekte, Orte, Textinhalte oder sonstige Darstellungen auf ausgewählten Bildern zu finden. Aber auch Produkte lassen sich sehr einfach erkennen und zu diesen jede Menge Informationen finden. Wir zeigen euch, wie ihr das praktisch im Alltag nutzen und dabei auch noch viel Geld sparen könnt.



Die Google Lens-Objekterkennung lässt sich auf praktisch alles anwenden, das man irgendwie vor die Linse bekommen kann – das gilt natürlich auch für Produkte. Google Lens kann die Produkt-Datenbank aus der Google Websuche anzapfen und hat dadurch praktisch jedes halbwegs beliebte Produkt mit zahlreichen Aufnahmen in der Datenbank. Probiert das einfach einmal aus, indem ihr die Kamera auf ein beliebiges Produkt – oder auch ein Einrichtungsgegenstand – in eurer Umgebung richtet. Es ist wahrscheinlich, dass Lens das korrekte oder ein sehr ähnliches Produkt ausspuckt.

Mit der Lens-Produkterkennung könnt ihr genau das tun, was der Name schon verrät. Könnt ihr ein Produkt nicht beschreiben oder möchtet _genau das_, dann hilft euch Lens dabei, dieses aufzuspüren. Aber auch wenn ihr schon im Geschäft seid und das Produkt vor euch habt, kann Lens sehr praktisch sein und mit nur wenigen Schritten auch bares Geld sparen. Denn Lens spuckt nicht nur ähnliche Aufnahmen und eine Beschreibung aus, sondern auch den gesamten Eintrag aus der Google-Produktsuche.

Über die Ergebnisse der Produktsuche könnt ihr herausfinden, wie andere Nutzer das Produkt bewerten. Entspricht es eher nicht euren Erwartungen, dann habt ihr direkt 100 Prozent gespart und greift lieber nicht zu. Habt ihr ernsthaftes Interesse, dann findet ihr in den Ergebnissen außerdem mit einer Art Preissuchmaschine die Verfügbarkeit des Produkts in anderen Shops. Damit habt ihr einen schnellen Preisvergleich und wisst, ob ihr zugreifen oder es doch eher an anderer Stelle kaufen solltet.

Die Produktsuche liefert je nach Kategorie sehr unterschiedliche Ergebnisse sowie eine schwankende Qualität. Probiert das einfach mehrfach aus, falls ihr mit den ersten Anläufen noch nicht zufrieden seid.

