Google Lens in Google Chrome nutzen: So könnt ihr jetzt ganze Webseiten und Medien analysieren (Video)

Mit der smarten Bilderkennung von Google Lens ist es für alle Nutzer sehr leicht möglich, beliebige Aufnahmen oder Fotos auszuwerten und zusätzliche Informationen zu deren Inhalten abzurufen. Doch Lens beschränkt sich nicht nur auf Android-Smartphones, sondern ist auch in Google Chrome tief integriert, um Teile der aktiv geöffneten Webseite zu analysieren.



Auf dem Smartphone ist Google Lens sehr leicht nutzbar, denn die Bildanalyse ist tief in die Google-App integriert und kann sowohl aus der Suchleiste heraus als auch eigenständig, über den Teilen-Dialog und auf anderen Wegen aufgerufen werden. Wir haben euch dazu bereits einige Tipps gegeben (siehe Links am Ende des Artikels). Doch die Bildanalyse beschränkt sich nicht nur auf das Smartphone, sondern kann auch direkt im Google Chrome-Browser genutzt werden. Dazu steht seit einigen Monaten der Lens-Button in der Adressleiste bereit.

Standardmäßig ist es seit einigen Monaten so, dass ein Klick auf die Adressleiste den Google Lens-Button hervorbringt. Ein weiterer Klick auf den Button aktiviert den Lens-Modus, der durch eine kurze bildschirmfüllende Animation, einen Hinweistext sowie einen angepassten Cursor auf sich aufmerksam macht. Jetzt sind wir praktisch im „Circle to Search“-Modus, wenn auch in anderer Form. Tippt einfach auf einen beliebigen Inhalt innerhalb der geöffneten Webseite: Ein Bild, ein Video, eine Überschrift, einen Absatz oder sonstiges.

Alternativ könnt ihr auch einen Bereich auswählen und somit gezielt einen Bildausschnitt, eine Textstelle oder auch eine Kombination mehrerer Elemente auswählen. Direkt nach der Auswahl öffnet sich die Seitenleiste des Chrome-Browsers mit den von Google Lens hervorgebrachten Ergebnisse. Die Seitenleiste besteht aus den reinen Ergebnissen mit gefundenen Informationen sowie einer Suchleiste analog zu Android. In dieser befindet sich das ausgeschnittene oder ausgewählte Bild sowie eine Eingabeleiste, in der ihr zusätzliche Anfragen eingeben könnt.

Probiert das einfach einmal aus, denn auch am Desktop kann Google Lens sehr hilfreich sein.

» Google Lens: Smarte Auswertung des Kamerabilds wird zum Standard – Bildanalyse wird schneller (Screenshot)

» Google Lens: So könnt ihr mehr über jedes Bild erfahren – starke Rückwärtssuche findet zusätzliche Infos

[Google-Blog]