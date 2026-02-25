Android XR Smart Glasses: So will Google ‚Glassholes‘ verhindern – verpflichtende Status-LEDs für alle Geräte

Der anstehende Neustart von Android XR auf Smart Glasses nimmt immer weiter Formen an und dürfte uns schon in wenigen Wochen ein wahres Produktfeuerwerk bescheren – von dem sich Google sicherlich Großes erhofft. Um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, legt man auch in puncto Privatsphäre und Datenschutz nach: Unveränderbare Indikatoren informieren über den Status des Geräts.



Googles erster Smart Glasses-Anlauf mit Google Glass ist vor über zehn Jahren gefloppt – aus den unterschiedlichsten Gründen. Neben den technischen Schwächen war vor allem der Datenschutz und die Privatsphäre der umgebenden Menschen ein großes Thema. Mit der Geburt des damals kursierenden Begriffs der „Glassholes“ war die Geschichte des Produkts sehr schnell beendet. Diesen Fehler will man 2026 unbedingt vermeiden.

Wir haben euch bereits die Bedienelemente der Android XR Smart Glasses ausführlich erklärt. Zusätzlich zu diesen Buttons und Touchflächen erfordert Google noch zwei LEDs, die in allen zertifizierten Brillen verbaut sein müssen. Eine LED auf der Vorderseite des Gestells – gut sichtbar für alle Menschen in der Umgebung – und eine weitere auf der Innenseite, die für den Träger sichtbar ist.

Die LED liefert visuelles Feedback zu Funktions- und Gerätestatus und sollte bei der Betrachtung des gesamten Nutzererlebnisses berücksichtigt werden. Es handelt sich um System-UI-Indikatoren, die nicht geändert werden können.

Diese Status-LEDs sollen über ihre Farbgebung und ein mögliches Blinken über den Gerätezustand informieren. Es wird in der ersten Beschreibung nicht erwähnt, doch dabei geht es wohl hauptsächlich um die Frage, ob die Kamera aktiviert ist und aufzeichnet. Ähnliches dürfte es auch für das Mikrofon geben. Die Farben dürften standardisiert sein, werden in der Ankündigung aber noch nicht erwähnt. Es könnte nach einem Muster wie etwa Rot für eine Kameraaufnahme, Blau für eine Mikrofonaufnahme und Grün/Weiß/Gelb für keine aktive Aufnahme verwendet werden.

Google weist darauf hin, dass diese LEDs systemseitig gesteuert und nicht verändert werden können. Ich denke, das ist eine sehr gute Sache und könnte die grundlegende Akzeptanz der Smart Glasses erhöhen.

