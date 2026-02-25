10 Jahre Pixel-Smartphones: Google blickt zurück – so haben sich Farben und Auswahl verändert (Infografik)

Google hat im Laufe der Jahre viele Pixel-Smartphones veröffentlicht, befindet sich mittlerweile vor dem Start der elften Generation und feiert in diesem Jahr 10 Jahre Pixel-Smartphones. Anlässlich dessen hat man jetzt eine interessante Grafik veröffentlicht, die die verfügbaren Farben der Smartphones zusammenfasst. Es sind einige interessante Sprünge erkennbar.



In den nächsten Wochen erwarten wir einen ganzen Schwung an Leaks rund um die Pixel 11-Smartphones, doch bis es so weit ist, verkürzt Google selbst die Wartezeit mit einer interessanten Infografik. Anlässlich des bevorstehenden Jubiläums von zehn Jahren Pixel-Smartphones – das erst im Oktober gefeiert werden kann – haben die Designer noch einmal ihre Farbtöpfe herausgeholt.

Obige Grafik zeigt, in welchen Farben die jeweilige Pixel-Generation zu haben gewesen ist. In den schicken Farbverläufen befinden sich Punkte, die für den exakten Farbton stehen, in denen die Geräte auf den Markt kamen. Wie ihr sehen könnt, hat sich nicht nur die Auswahl im Laufe der Jahre verändert, sondern auch die durch die Farben erzeugte Stimmung hat signifikante Änderungen durchlaufen.

Ich bin bei Weitem kein Experte für Design und Farben. Doch ich würde es so einordnen, dass die ersten Generationen eher kühl gehalten waren und mit ihrer Technologie überzeugen sollten. Starke Geräte, Alltagshelfer, zu denen man als Nutzer keine richtige Bindung aufbaut. Das hat sich erst mit dem Sprung in die sechste Generation geändert, die auch in wärmeren Farben verfügbar war und die Auswahl vergrößert.

Bekanntlich war das Pixel 6 für Google ein großer Neustart: Es wurde der Tensor-SoC eingeführt, man hat das Marketing auf das #TeamPixel ausgerichtet, das Signature-Design mit der Kameraleiste wurde eingeführt und erstmals konnten die Smartphones echte Aufmerksamkeit auf sich ziehen sowie Verkaufserfolge einfahren. Ob die Farbe einen Einfluss auf den Erfolg hatte? Ich denke, das ist sehr gut möglich.

