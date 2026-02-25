Pixel-Knallerpreise: Jetzt hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel Pro 10 XL + Pixel 10a Vorbesteller-Aktion

Der Frühling zeigt sich und auch im Google Store bei Amazon gibt es jetzt wieder Grund für Sonnenschein, denn die Preise für die aktuellen Smartphones purzeln weiter: In diesen Tagen könnt ihr sowohl beim Kauf des Pixel 10 als auch des Pixel 10 Pro sowie des brandneuen Pixel 10a einiges sparen sowie das Ersparte für Gratis-Zubehör rund um die Pixel Buds oder Pixel Watch investieren.



Google hat vor wenigen Tagen das Pixel 10a vorgestellt und bietet nur noch wenige Tage eine lohnende Aktion im eigenen Store bei Amazon: Ihr könnt euch jetzt das Pixel 10a mit 100 Euro Launch-Angebot holen. Das bedeutet, dass ihr nach dem Smartphone-Kauf einen Gutschein in Höhe von 100 Euro für den Google Store bei Amazon erhaltet, der für viele Produkte eingelöst werden kann. Alle Details findet ihr auf der verlinkten Seite.

Möchtet ihr doch eher in die Flaggschiff-Generation investieren, gibt es jetzt ganze 20 Prozent Rabatt auf das Pixel 10-Smartphone, sodass dieses nahezu zum Preis des Pixel 10a verfügbar ist. Ihr bekommt mehr Leistung, eine bessere Kamera und in puncto Update-Garantie noch ganze sechseinhalb Jahre voll Aktualisierungen rund um Android. Wer zwischen dem 10a und dem 10 schwankt, sollte eher zum Flaggschiff greifen.

Aber auch das Pro-Modell ist endlich wieder verfügbar und empfängt euch mit hohen Prozenten: Jetzt gibt es 23 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro, das damit weit unter 1000 Euro zu haben ist. Soll es noch eine Nummer größer sein, könnt ihr euch in diesen Tagen das Pixel 10 Pro XL mit 18 Prozent Rabatt sichern. Zu allen Smartphones gibt es außerdem 60 Tage Audible gratis von Amazon.

Das gesparte Kapital könnt ihr bei Interesse in die smarten Kopfhörer oder auch die vergünstigte Pixel Watch investieren: Jetzt gibt es 16 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 oder sogar 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a – das gilt auch für die neuen Farben Fog und Berry.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.