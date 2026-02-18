Pixel 11-Smartphones: Gesichtserkennung soll deutlich verbessert werden – neue Hardware kommt (Leak)

Auf den Pixel-Smartphones spielt die biometrische Sicherheit seit jeher eine große Rolle und hat daher im Laufe der Generationen mehrfach die Prioritäten verschoben – schon vor längerer Zeit in Richtung Fingerabdrucksensor. Jetzt verraten neuen Informationen zu den Pixel 11-Smartphones, das die nächste Generation endlich bei der Gesichtserkennung nachlegen und neue Hardware verbauen wird.



Die biometrische Sicherheit ist auf Smartphones sehr wichtig, denn diese sichert nicht nur das Gerät selbst vor fremden Zugriffen, sondern auch wichtige Logins, Bestätigungen, Bezahlvorgänger, 2FA und vieles mehr. Google hat von Anfang an auf einen Fingerabdruckscanner gesetzt, der im Laufe der Generationen einmal rund um das Smartphone gewandert ist und mittlerweile im unteren Teil des Displays versteckt wurde. Natürlich ist auch die Gesichtserkennung an Bord, doch diese hat wohl noch viel Verbesserungspotenzial.

Ein neuer Leak verrät uns jetzt, dass die Entwickler am „Project Toscana“ arbeiten, das die Gesichtserkennung auf den Pixel-Smartphones deutlich verbessern soll – sowohl in puncto Geschwindigkeit als auch Zuverlässigkeit. Dafür sollen aber nicht nur erneut Software-Verbesserungen vorgenommen werden, sondern man will auch die Hardware entsprechend aufrüsten. Die Rede ist von einer verbesserten Kamera und einem möglichen IR-Scanner unter dem Display.

Es soll laut dem Leak weiterhin bei der kleinen Kameraaussparung im Display bleiben, sodass keine zusätzlichen sichtbaren Sensoren – wie sie etwa im Pixel 4 eingesetzt wurden – notwendig sind. Die Entwickler haben es sich wohl zum Ziel gesetzt, zur Erkennungsqualität des iPhone Face Unlock aufschließen zu wollen. Dabei geht es vor allem darum, Gesichter auch in schlechten Lichtverhältnissen sehr schnell und absolut zuverlässig zu erkennen.

Mit dem zusätzlichen Verbau eines IR-Sensors unter dem Display dürfte das nicht allein getan sein, sonst müsste man dem ganzen Anlauf keine Projektbezeichnung verpassen. Vermutlich werden weitere Faktoren bei der Erkennung eine Rolle spielen, von denen im Detail aber noch nichts bekannt ist.

