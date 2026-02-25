Samsung Galaxy S26 Livestream: Hier könnt ihr die Präsentation bei YouTube verfolgen (Live ab 19:00 Uhr)

Nach Monaten der Spekulationen wird heute Abend das Samsung Galaxy S26 mit seiner gesamten Smartphone-Familie vorgestellt. Samsung lädt zum üblichen Unpacked-Event, das in diesem Jahr etwas später als gewohnt stattfindet, aber auch diesmal wieder große Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Wer das nicht verpassen möchte, kann ab 19:00 Uhr im YouTube-Livestream< dabei sein.



Its the time of the year again – just later. Samsung lädt heute Abend zum jährlichen Galaxy Unpacked-Event, das seit vielen Jahren ein Fixpunkt im Tech-Kalender ist und die neuste Galaxy S-Generation hervorbringt. Während Samsung im Kalender etwas nach hinten gerutscht ist, hatte Google bekanntlich schon in der vergangenen Woche das Pixel 10a vorgestellt, das damit erstmals vor dem Samsung-Flaggschiff startet. Zwar stehen die beiden in keiner Konkurrenz zueinander, dennoch ist es bemerkenswert.

In diesem Jahr ist das Interesse an den Smartphones wohl so hoch wie schon lange nicht mehr, wobei ich allerdings nicht sagen, woran das liegen könnte. Auch bei Samsung spielt die reine Hardware nicht mehr die erste Geige, sondern es geht viel mehr um die Software-Funktionen, für die man sich mit einigen Partnern zusammengetan hat. Tatsächlich gibt es in diesem Jahr neben Hey Google (Gemini), Hey Bixby (Samsung) auch noch Hey Plex (Perplexity). Gleich drei KI-Sprachassistenten auf einmal. Viel hilft viel? Wir werden es sehen.

Obwohl Samsung sich Unterstützung von „außerhalb“ holt, dürfte es auch in diesem Jahr rund um die Galaxy AI sowie den Apps eine Reihe von neuen Google-Funktionen geben, die in den ersten Tagen nur auf den Samsung Galaxy S-Geräten zur Verfügung stehen. Das übliche Spiel, Details gibt es dazu aber noch nicht.

Letzte Aktualisierung am 25.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









YouTube-Livestream ab 19:00 Uhr

Wer den ganzen Spaß nicht verpassen möchte, kann heute ab 19:00 Uhr obigen Livestream nutzen und das Galaxy Unpacked-Event verfolgen. Auch in diesem Jahr ist das Event aufgrund zahlreicher Leaks eher eine Ansammlung von bestätigten Leaks, aber interessant kann es dennoch werden. Samsung wird mehrere S26-Smartphones vorstellen, die neuen Galaxy Buds 4 Pro vorstellen und mutmaßlich auch eine neue Galaxy Watch zeigen, die aber wohl nicht sofort in den Handel kommt und daher eher als Teaser statt als brandneues Produkt gezeigt werden könnte.

Sollte es etwas Google-relevantes rund um das Event geben, werden wir euch natürlich hier im Blog zeitnah informieren. Wenn es neue Galaxy-exklusive Features gibt, werden diese in den meisten Fällen schon innerhalb weniger Wochen auf alle Pixel-Smartphones und in weiterer Folge in den kommenden Monaten auf alle Android-Smartphones gebracht.

» Pixel 10a Aktion: Jetzt 100 Euro Rabatt auf ausgewählte Google-Produkten sichern / oder günstiges Pixel 10

Letzte Aktualisierung am 25.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.