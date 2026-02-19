Pixel 10a Aktion: Jetzt 100 Euro Rabatt auf ausgewählte Google-Produkten sichern / oder günstiges Pixel 10

Google hat gestern das Pixel 10a vorgestellt, das in wenigen Wochen in den Verkauf startet und schon jetzt per Vorbestellung zu haben ist. Zur Markteinführung gibt es eine Art Cashback-Aktion, die interessierte Nutzer auf jeden Fall mitnehmen sollten: Ihr könnt euch nach dem Smartphone-Kauf 100 Euro Rabatt auf ausgewählte Google-Produkte sichern.


Die Vorstellung des Google Pixel 10a ist gestern recht unauffällig über die Bühne gegangen, aber dennoch hat Googles Marketing einige Argumente gefunden, um den Nutzern das neue Budget-Smartphone schmackhaft zu machen. Neben der optimierten Kamera gibt es eine Reihe von zusätzlichen KI- und Fototricks, die bisher nicht zur Verfügung gestanden haben. Interessierte Nutzer können sich in einer ähnlichen Preisklasse zwischen dem Pixel 10a oder dem stark rabattierten Pixel 10 entscheiden – die Differenz liegt bei gut 50 Euro.

Um die Wahl eher auf das Pixel 10a fallen zu lassen, hat man jetzt eine Pixel 10a Cashback-Aktion gestartet: Kauf ihr das Smartphone bis einschließlich 18. März, erhaltet ihr nach dem Versand des Geräts einen 100 Euro-Gutschein für den Google Store bei Amazon. Dieser kann für den Kauf von ausgewählten Google-Produkte auf Amazon genutzt werden. Als Beispiele nennt man eine Schutzhülle für das Pixel 10a, eine Pixel 67W USB-C Schnellladegerät, die Pixel Buds 2a oder auch den Google TV Streamer. Einlösbar ist das Guthaben bis einschließlich 1. Mai 2026.

Ich denke, dass vor allem das Angebot der Pixel Buds 2a und des Google TV Streamer sehr interessant ist und sich für Neo-Käufer des Pixel 10a lohnen kann. Wer lieber sofort spart und vielleicht noch etwas mehr Leistung möchte, greift eben zu einem der aktuell stark rabattierten Pixel 10-Smartphones. Aktuell bekommt ihr das Pixel 10 schon für 599 Euro und damit gerade einmal 50 Euro teurer als das Pixel 10a. Dafür mit einem deutlich stärkeren Gesamtpaket.

