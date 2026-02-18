Pixel 10a: Google stellt neues Budget-Smartphone vor – kann jetzt ab 549 Euro vorbestellt werden (Galerie)

Nach vielen Monaten der Leaks hat Google vor wenigen Minuten das Pixel 10a offiziell vorgestellt und damit endlich die lang ersehnten Fakten geschaffen: Wenig überraschend haben sich wieder einmal alle vorab durchgesickerten Informationen als korrekt erwiesen, sodass interessierte Nutzer direkt entscheiden können. Googles neues Budget-Smartphone ist ab sofort zur Vorbestellung verfügbar.



Google hat das Pixel 10a endlich offiziell vorgestellt. Zwar deutlich früher als in den vergangenen Jahren, aber dennoch viele Monate nach den ersten Leaks, die diesmal schon im Sommer vergangenen Jahres begonnen hatten. Das Pixel 10a tritt die Nachfolge des Pixel 9a an, startet als Budget-Ableger der Pixel 10-Smartphones und hat dadurch eine hohe Messlatte zu überspringen. Das will Google mit einigen Verbesserungen angehen.

Schauen wir uns erst noch einmal die harten Fakten an, nämlich die Spezifikationen des Smartphones. Diese heben sich nur geringfügig vom Vorgänger ab, was zwar auf dem Papier enttäuschend ist, aber für den Endnutzer schlussendlich auch keine große Rolle spielt. Hier die Spezifikationen, die jetzt auch offiziell bestätigt sind:

Pixel 10a-Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 10a

Display: 6,285 Zoll FHD+ AMOLED 60/120 Hz

Abmessungen: 153,9 x 72,9 x 9mm

SoC: Tensor G4 in optimierter Version

RAM: 8 Gigabyte

Kameras: 48 Megapixel Wide & 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Megapixel

Speicherplatz: 128 Gigabyte / 256 Gigabyte

Akku: 5.100 mAh

Farben: Berry (dunkles Pink), Obsidian (Schwarz), Fog (Beige), Lavender (Hellblau-Violett)

Verkaufsstart: 5. März 2026

Verkaufspreis: 549 Euro (128 GB) | 649 Euro (256 GB)

Neue Funktionen für das Pixel 10a:

Mit der Funktion Automatische Beste Aufnahme könnt ihr mit nur einem Klick ein Gruppenfoto aufnehmen, auf dem sich alle von ihrer besten Seite zeigen. Pixel wählt automatisch aus mehreren Aufnahmen einer Serie den besten Gesichtsausdruck aus, um das perfekte Foto zu finden.

Der Kamera-Coach verwendet Gemini-Modelle, um euch Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu Beleuchtung und Komposition zu geben. So könnt ihr noch bessere Fotos machen.

Mit der Funktion „Mich hinzufügen“ entstehen Gruppenfotos, auf denen keiner fehlt – Pixel kann die Person, die das Foto gemacht hat, einfach zur Aufnahme hinzufügen.

Die wichtigsten Punkte rund um das Pixel 10a:

Das Pixel 10a verfügt über eine vollständig flache Rückseite mit nahtlos integriertem Kamerabalken. So entsteht ein schlankes Profil, das in jede Tasche passt und auf Oberflächen stabil aufliegt.

Dank IP68-Zertifizierung sowie Corning® Gorilla® Glass 7i ist das Pixel 10a besonders robust. Das 6,3-Zoll-Actua-Display ist 11 % heller als beim Vorgänger. Der Akku hält über 30 Stunden, im Extrem-Energiesparmodus bis zu 120 Stunden, und lädt schneller als zuvor. Zudem gibt es sieben Jahre Betriebssystem-, Sicherheits- und Pixel Feature-Updates.

Für Fotos bietet das Pixel 10a eine Dual-Kamera (48 MP Hauptkamera + 13 MP Ultraweitwinkel) mit Makrofokus und Nachtsichtmodus. Neu in der A-Serie sind KI-Funktionen wie Automatische Beste Aufnahme für Gruppenbilder und Kamera-Coach mit Schritt-für-Schritt-Tipps zu Licht und Bildkomposition.

In Google Fotos lassen sich Bilder außerdem per Texteingabe oder Sprache bearbeiten. „Mich hinzufügen“ erleichtert Gruppenfotos, und Quick Share ist jetzt auch AirDrop®-kompatibel.

Angetrieben vom Google Tensor G4 bietet das Pixel 10a vollen Zugriff auf Gemini, inklusive Gemini Live für natürliche Gespräche sowie kreative Tools wie Nano Banana zur Bearbeitung und Neuinterpretation von Fotos. Funktionen wie Circle to Search machen es außerdem leicht, Inhalte direkt auf dem Bildschirm zu suchen.









Vorbestellung und Verkaufsstart

Das Pixel 10a kann ab sofort bei den üblichen Händlern vorbestellt werden. Der Preis liegt bei 549 Euro für die 128 GB-Variante bzw. 649 Euro für die Variante mit 256 Gigabyte Speicherplatz. Weitere Differenzierungen gibt es nicht, denn die Farben haben natürlich keinen Einfluss auf den Verkaufspreis. Wer das Smartphone in den nächsten Tagen bestellt, kann eventuell auch noch eine Vorbestelleraktion mitnehmen, die aktuell aber noch nicht im Detail beschrieben ist. Der offizielle Verkaufsstart des Smartphones ist am 5. März 2026, also schon in gut zwei Wochen.

Weitere Details zum neuen Smartphone verschweigt Google derzeit noch. Denn sowohl im Blogpost als auch im Pressemateriel verweist man auf einen englischen Blogbeitrag vom August 2025, der allerdings keine wirklich relevanten Informationen enthält. Sollte es noch mehr Infos geben, legen wir natürlich hier im Blog zeitnah nach. Kurz darauf hat man den deutschen Blogpost zum Pixel 10a freigeschaltet und verteilt.

Gleichzeitig wurden auch die Pixel Buds 2a in neuen Farben angekündigt.

