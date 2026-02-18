Pixel Buds 2a: Googles smarte Kopfhörer mit ANC und Spatial Audio starten jetzt in neuer Farbe (Video)

Parallel zum Pixel 10a hat Google heute noch weitere Pixel-Produkte vorgestellt, mit denen das bestehende Portfolio um eine neue Geschmacksrichtung erweitert wird – nämlich in Form zwei neuer Farben für die Pixel Buds 2a. Die smarten Kopfhörer sind in Kürze in zwei neuen Farben erhältlich, die zum Äußeren des Budget-Smartphones passen und vermutlich nicht selten im Bundle gekauft werden. Wir zeigen euch die Farben und alle wichtigen Details.



Am heutigen 18. Februar ist Budget-Tag bei Google Pixel: Denn neben dem Pixel 10a, das als Budget-Ableger der erfolgreichen zehnten Pixel-Generation an den Start geht, hat man jetzt auch neue Farben für die ebenfalls im Budget-Bereich angesiedelten Kopfhörer Pixel Buds 2a vorgestellt. Diese komplettieren die bisher nur in zwei Farben verfügbaren Ohrstöpsel, sodass diese ebenfalls in vier unterschiedlichen Farbgebungen erworben werden können.

Neue Farben für die Pixel Buds 2a

Bisher sind die smarten Kopfhörer in den Farben Iris und Hazel verfügbar gewesen, die bei den Nutzern gut angekommen sein dürften. Passend zum Budget-Smartphone darf es jetzt aber auch noch die Farbe Berry mit ihrer wirklichen Hingucker-Wirkung sein sowie die ebenfalls neue Farbe Fog für eine weitere Abstufung des dezenten Auftretens. Berry ist sicherlich ein Knaller – auch beim Pixel 10a. Denn die Ohrstöpsel haben eine knallige Farbe, die auffällt, aber dennoch nicht zu ausgefallen erscheint. Sicherlich eine starke Farbe, die sich gut verkaufen könnte.

Auf obigen Renderbildern könnt ihr die beiden neuen Farben sehen, die in Kürze erhältlich sein werden. Google spricht in der Ankündigung, die nur einen einzigen Satz umfasst, dass diese Farben perfekt zu den neuen Pixel 10-Farben passen.









Das sind die Pixel Buds 2a

Mit den Pixel Buds 2a hatte Google im vergangenen Jahr einen echten Hit gelandet, denn diese bringen neben dem etablierten Design der Ohrstöpsel und des Case auch eine ganze Reihe von Funktionen mit, die es zuvor nur in der Pro-Variante gegeben hatte. Man konnte die aus den Ohren herausschauenden Elemente verkleinern und dabei auch das Gewicht der Gadgets reduzieren. Erstmals kommt in der Budget-Serie ein Tensor-SoC innerhalb der Kopfhörer zum Einsatz. Die große Stärke liegt aber hauptsächlich bei den Softwarefunktionen, die durch diesen Tensor-SoC erst ermöglicht werden.

Die Budget-Kopfhörer bringen trotz ihres günstigeren Preises im Vergleich zur Pro-Serie einige von dessen wichtigsten Features mit: Active Noise Cancelling ist mit dabei, das Umgebungsgeräusche soweit wie möglich herausfiltert und auch Funktionen wie einen Transparenzmodus bietet. Außerdem gibt es Spatial Audio für echten Raumklang. Weiterhin wurde die Audioleistung sowie Qualität der Wiedergabe von Musik und Sprache deutlich verbessert. Im oben eingebundenen Video könnt ihr euch alle diese Stärken noch einmal ansehen.

» Pixel 10a: Google stellt neues Budget-Smartphone vor – kann jetzt ab 549 Euro vorbestellt werden (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 2026-02-17 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.