Gemini: Google startet neuen KI-Musikgenerator für viele Nutzer – Lyria 3 startet jetzt in Deutschland (Videos)

Google ist mit dem KI-Modell Gemini in vielen Bereichen aktiv, kann längst auch im Medienbereich überzeugen und startet jetzt mit einem ganz neuen Tool vollkommen in die Multimedialität: Ab sofort steht der KI-Musikgenerator Gemini Lyria 3 auch für alle volljährigen Nutzer in Deutschland zur Verfügung und kann beliebige Titel aus Text oder Bildern erstellen.



Das KI-Modell Gemini ist seit jeher multimodal und macht dabei laut Googles mehrfachen Ankündigungen intern keinen Unterschied zwischen Text, Bild, Video, Audio oder Programmiersprache. Während man Text, Bild, Video und Programmiersprachen schon seit langer Zeit verarbeiten und generieren kann, war der Audiobereich bislang noch auf Sprechrollen und Soundeffekte begrenzt. Das ändert sich jetzt, denn heute startet der KI-Musikgenerator Gemini Lyria 3.

Lyria 3 generiert KI-Musik

Mit Lyria 3 gibt Google jetzt allen volljährigen Gemini-Nutzern die Möglichkeit, Songs auf Basis eines Prompts, eines selbst verfassten Songtexts oder auch passend zu einem Bild generieren. Ähnlich wie es beim KI-Bildgenerator der Fall ist, soll das Tool innerhalb weniger Sekunden einen fertigen Song ausspucken, der noch dazu mit einer kleinen passenden Animation versehen ist. In den Videos in diesem Artikel könnt ihr sehen, wie das funktioniert und wie sich fertige Songs anhören.

Audio-Generierung mit Lyria 3

Ihr müsst keine eigenen Songtexte schreiben! Lyria generiert sie, basierend auf eurem Prompt für euch.

Ihr habt mehr kreative Kontrolle über Elemente wie Stil, Gesang und Tempo.

Ihr könnt realistischere und musikalisch komplexere Tracks erstellen.









Musik aus Text generieren

Ihr könnt Musik sehr einfach mit einem Prompt oder auf Basis eines Songtexts erstellen. Beschreibt einfach eine Stimmung, ein Genre oder gar einen Insider-Witz oder eine Erinnerung und Lyria sollte kreativ werden. Ihr könnt auch Details wie den Beat beschreiben, den Text, die zu nutzenden Instrumente und mehr. Beispiel-Prompt: „Erstelle einen Track über mein Lieblingsessen, das meine Mutter immer gemacht hat, es bestand aus Reis, Kochbananen und Bohnen. Nutze einen Afrobeats-Vibe und der Sänger sollte westafrikanisch klingen.“

Musik passend zu einem Bild generieren

Alternativ könnt ihr Gemini Lyria 3 auch mit einem Foto oder Video füttern. Die KI wird aus diesem Inhalt einen Text komponieren, der perfekt zu dieser Stimmung passt. Ein Beispielprompt wäre „Verwende diese Fotos, um einen Track über meinen Hund Mylo bei einer Wanderung im Wald zu erstellen.“

—

Alle Songs haben derzeit ein Limit von 30 Sekunden und sind laut Google nicht dazu gedacht, echte musikalische Meisterwerke zu erschaffen, sondern sollen einfach nur unterhalten. Ebenso wie ihr mit Nano Banana-Bildern keinen Fotopreis und mit Veo keinen Oscar gewinnen werdet (zumindest jetzt noch nicht), sind auch die Lyria-Songs keine echten Meisterwerke. Dennoch darf man darauf wetten, dass die Flut an KI-generieren Songs in den nächsten Wochen und Monaten deutlich zunehmen wird.

Lyria 3 steht ab sofort in Gemini auch in Deutschland für alle Nutzer zur Verfügung, die mindestens 18 Jahre alt sind. Ein Abo ist nicht notwendig.

» YouTube Music & Gemini: Neue KI-Playlisten starten für viele Nutzer – Playlisten per Prompt erstellen (Video)

» Pixel Buds 2a: Googles smarte Kopfhörer mit ANC und Spatial Audio starten jetzt in neuer Farbe (Video)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2026-02-17 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.