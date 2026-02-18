Google will Webseiten durch KI ersetzen: Neues Patent beschreibt KI-Kopien in der Websuche (Infografiken)

Google hat es schon seit längerer Zeit auf die Webmaster abgesehen, macht ihnen mit Tools wie dem KI-Modus in der Google-Suche das Leben schwer und dürfte sich wohl schon bald noch mehr herausnehmen: Wie jetzt aus einem neuen Patent hervorgeht, will man zukünftig sogar ganze Webseiten durch KI-generierte Kopien ersetzen. Statt die Nutzer auf das Suchergebnis zu leiten, kommen diese auf eine Google-Seite.



Ich hatte hier im Blog schon häufiger prognostiziert, dass das Verhältnis zwischen Google und den Webmastern eskaliert, doch bisher ist der ganz große Knall ausgeblieben – wohl auch aufgrund der völlig ungleichmäßigen Machtverhältnisse. Vor allem der KI-Modus sorgt im globalen Web für große Trafficeinbrüche, weil die Nutzer schlicht und einfach weniger auf die Quellen bzw. Suchergebnisse klicken. Doch das ist wohl noch gar nichts.

Wie jetzt aus einem neuen, von WorkGPT entdeckten, Patent hervorgeht, könnte man die Nutzer schon bald vollständig auf den eigenen Seiten binden – selbst dann, wenn sie ein Suchergebnis anklicken. Konkret wird ein Szenario beschrieben, bei dem die Google-Algorithmen eine Landingpage als qualitativ und technisch minderwertig betrachten und entsprechende Maßnahmen setzen. Statt die Nutzer auf ihren angeklickten Link weiterzuleiten, soll die KI zum Einsatz kommen.

Beschrieben wird eine Methode, bei der die KI sich die Inhalte aus der Webseite absaugt und daraus eine neue Webseite bastelt, die strukturell optimiert ist, technisch optimiert ist und auch die vom Nutzer gesuchten Inhalte und Themen weitestgehend hervorhebt. Oder anders gesagt: Google kopiert die Webseite, nimmt ein Feintuning vor und hält die Nutzer auf den eigenen Seiten. Eskalation?









Es soll eine ganze Reihe von Signalen geben, ähnlich wie beim PageRank, die der KI mitteilen, ob eine Webseite gut oder schlecht ist. Dazu gehören simple Benchmarks, die Conversion Rate, die Verweildauer, Absprungrate, die von der KI bewertete Lesbarkeit und vieles mehr. Im Detail geht das aus dem Patent noch nicht hervor und spielt zunächst auch keine Rolle. Viel wichtiger ist, was ein negatives Ergebnis mit sich bringt. Es sollen nicht nur einzelne Webseiten aufbereitet werden, sondern auch die Kombination mehrere Webseiten wird beschrieben.

Google würde damit dafür sorgen, dass die Nutzer nicht mehr die ursprüngliche Seite zu sehen bekommen. Fraglich ist, wie man das mit dem Traffic auf der Ursprungsseite ausgleichen will, mit möglichen Werbeeinblendungen (von denen alle Webseiten leben), Abo-Angeboten, eigenen Trackingmethoden und vielem mehr. Erneut muss man sagen, dass Google den Webmaster Traffic klauen will – und das offenbar demnächst in ganz großem Stil. Zwar ist es nur ein Patent und noch keine Ankündigung, doch ganz grundlos sichert man sich solch ein Konzept natürlich nicht…

Die Zerstörung des Web schreitet damit weiter voran und ausgerechnet Google treibt das Ganze an.

[WorkGPT]

