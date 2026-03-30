Agent Smith: Google-Entwickler übertreiben es mit KI – Tool wegen exzessiver Nutzung eingeschränkt (Bericht)

Unternehmen wie Google arbeiten mit Hochdruck daran, die Nutzer von KI-Tools wie Gemini abhängig zu machen und sie immer tiefer an die eigene Künstliche Intelligenz zu binden – offenbar mit großem Erfolg. Intern sieht das man hingegen wohl noch nicht ganz so gern, denn wie jetzt bekannt wurde, musste eine populäre Google-interne KI zur App-Entwicklung jetzt gar eingeschränkt werden.



Geht es nach Googles Vision, können die Nutzer schon bald gar nichts mehr ohne KI erledigen und tatsächlich gibt es heute kaum noch ein Produkt oder ein Arbeitsablauf, in dem keine KI integriert ist oder zum Einsatz kommen kann. Auch intern hat man die Belegschaft schon vor längerer Zeit zur KI-Nutzung verdonnert, doch offenbar haben es die App-Entwickler damit ein wenig übertrieben. Denn jetzt musste man den Zugang zu einem KI-Tool einschränken, weil es zu umfangreich eingesetzt wurde.

Laut eines Berichts ist die KI Agent Smith (benannt nach einer Rolle aus dem Film Matrix) von den App-Entwicklern so umfangreich eingesetzt worden, dass es die interne Infrastruktur vor Herausforderungen stellte. Das war dann wohl auch wieder nicht in Googles Interesse, obwohl man sich schon vor Monaten damit rühmte, dass bald jede zweite Codezeile für die Google-Produkte von KIs generiert wird. Mit Agent Smith soll das noch einmal angestiegen sein.

Das KI-Tool soll nicht nur blind Code nach Anforderungen generieren, sondern auch Zugriff auf interne Tools haben, auf den Sourcecode anderer Google-Produkte, auf eine breite Auswahl von Repositories und auch auf Testumgebungen. Die Code-Entwicklung ließ sich damit wohl weitgehend automatisieren. Außerdem soll das System mit KI-Agenten intern arbeiten und soweit automatisiert sein, dass die Entwickler es gar per Smartphone nutzen können.

Im ersten Moment scheint es nachvollziehbar, dass die Google-Entwickler ein solches Tool exzessiv nutzen. Natürlich muss man in der Folge auch darüber sinnieren, dass sie sich damit im Turbomodus selbst ersetzen. Wozu braucht es noch Entwickler, wenn diese nur die Aufgaben des Projektmanagers in einen Prompt eintippen? Das ist natürlich kein Google-eigenes Problem, doch gerade bei DEM KI-Booster dürfte das eine wachsende Herausforderung werden.

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[Business Insider]

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