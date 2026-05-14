Android: Gboard erhält völlig neue Sprachaufzeichnung – Gemini Intelligence bringt Rambler-Korrektur (Video)

Viele Nutzer dürften unter Android die Möglichkeit nutzen, Text nicht nur per Tastatur einzugeben, sondern auch per Sprache diktieren zu können – das ist unter anderem in Gboard möglich. Jetzt führt man die neue Funktion Rambler ein, die als Teil von Gemini Intelligence dafür sorgen soll, dass selbst ein sehr menschliches Diktat automatisch in einen vorzeigbaren Text verwandelt wird.



Unter Android gibt es mehrere Möglichkeiten, Texte für eine Aufzeichnung zu diktieren – unter anderem bietet die Tastatur-App Gboard eine solche Form des Sprachdiktats. Wer sich dabei nicht auf kurze Sätze beschränkt oder stark konzentriert, hat allerdings häufig das Problem der aufgeschriebenen menschlichen Kommunikation: Wir korrigieren uns selbst, wiederholen uns oder füllen Lücken mit „Ähms“ und „Ahs“. Natürlich will man das nicht in transkribierter Form sehen.

Mit der neuen Gemini Intelligence-Funktion Rambler sollen diese aufgeschriebenen Laute und Wiederholungen der Vergangenheit angehören, denn Rambler filtert alles heraus und sorgt für eine perfekte Formulierung: Ihr könnt ganz natürlich sprechen, und die KI extrahiert die wichtigen Teile, um sie zu einer prägnanten Nachricht zusammenzufügen. Rambler zeigt deutlich an, wenn die Funktion aktiviert ist und lässt sich auch jederzeit abschalten.

Aber Rambler kann nicht nur die Füllwörter und Wiederholungen herausfiltern, sondern auch mehrsprachig arbeiten. Dank des fortschrittlichen mehrsprachigen Modells von Gemini kann Rambler nahtlos innerhalb einer Nachricht zwischen Sprachen wechseln. Egal, ob ihr Englisch mit Deutsch oder eine andere Kombination mischt: Rambler versteht den Kontext und die Nuancen und stellt sicher, dass eure Nachricht genau nach euch klingt – nur eben geschliffener.

Google weist darauf hin, dass Audio nur zur Echtzeit-Transkription verwendet und wird weder gespeichert noch archiviert wird. Eine recht ähnliche Funktion hat Google erst vor wenigen Wochen mit einer neuen Diktat-App für iOS gestartet. Die damals angekündigte Android-Variante scheint nun in Form von Rambler zu Gboard zu kommen.

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