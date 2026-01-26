Gemini: Google bringt neuen KI-Musikgenerator in den ChatBot – Hinweise auf baldigen Lyria-Start (Teardown)

Google ist mit dem KI-Modell Gemini in vielen Bereichen aktiv und bietet den Nutzern eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Mediengenerierung – von Text über Bilder bis Videos. Einen Bereich hat man bisher weitgehend ausgelassen, soll aber wohl sehr bald starten: Ein Teardown zeigt, dass die KI schon bald Musik auf Anfrage generieren kann. Doch es gibt noch Fragezeichen.



Mit der Gemini-KI lassen sich Texte jeglicher Art generieren, Programmcode, Layouts, Bilder und auch ganze Videos. Letzte sind zusätzlich mit Sound unterlegt oder können in den neuen Generationen gar Sprache und andere Effekte enthalten. Dennoch ist der Audiobereich für Gemini noch weitgehend unbearbeitet – aber das soll sich ändern. Ein Teardown der aktuellen App zeigt, dass ein Musikgenerator kurz vor dem Start steht.

Aus dem Teardown geht hervor, dass Nutzer schon bald genauso einfach Musik erstellen können, wie es heute mit Bildern und Videos möglich ist. Einfach im Prompt die entsprechenden Wünsche eingeben und die KI soll das entsprechende Musikstück erstellen. Dazu soll wohl die Lyria-KI zum Einsatz kommen, die Google in der Vergangenheit immer wieder demonstriert hat und unter anderem innerhalb von Veo oder YouTube Shorts zum Einsatz kommt.

Die Neuerung ist es, dass Nutzer Musik ohne Video erstellen können – also einen eigenständigen Zugang zum Musikgenerator erhalten. Das wäre ein Novum und ist auch bei der Konkurrenz noch nicht so weit verbreitet. Allerdings soll es wohl aus Copyright-Gründen auch einige Einschränkungen bei der Generierung geben, die derzeit noch nicht näher genannt werden. Ob sich Musik nur erstellen oder auch bearbeiten lässt, geht noch nicht aus den Strings hervor.

Ich könnte mir vorstellen, dass das mit Musik gar nicht so einfach ist – weder für die KI noch für die Nutzer. Ein Bild oder eine kurze Videoszene können viele Menschen beschreiben. Ein Musikstück zu beschreiben ist hingegen sehr schwer oder ohne Fachkenntnis kaum möglich. Wir dürfen daher gespannt sein, wie die Ergebnisse aussehen können. Beim aktuellen Gemini-Tempo ist zu erwarten, dass der erste Zugang nicht mehr lange auf sich warten lässt.

» Gemini: Das ist Googles neue Personal Intelligence – so funktioniert die Verknüpfung der Nutzerdaten (FAQ)

» Gemini Personal Intelligence: Personalisierte Antworten mit Google-Daten starten jetzt im KI-Modus (Video)

Letzte Aktualisierung am 2026-01-26 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.