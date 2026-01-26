GMail: Gmailify und POP3-Abruf werden jetzt eingestellt – Google kappt praktische externe Verbindungen

Google hat rund um GMail große Pläne, denn man will die Mailplattform mit KI und neuen Technologien in die Zukunft führen – wobei auch alte Zöpfe abgeschnitten werden. In diesen Tagen werden daher zwei Funktionen eingestellt, die einige Nutzer sicherlich vermissen werden: Sowohl Gmailify als auch dem Abruf von E-Mails per POP3 werden bis Ende des Monats der Stecker gezogen.



GMail ist sowohl Plattform als auch App und hat im Laufe der Jahre viele Funktionen erhalten, mit denen externe Anbindungen verwendet werden können. Diesen dürfte man allerdings nach und nach den Stecker ziehen, denn mit GMail in der Gemini-Ära startet man in ein ganz neues Kapitel der E-Mail. Für diese müssen die Nutzer allerdings zwingend die GMail-App verwenden, sodass die alten Funktionen an Bedeutung und für Google auch an Relevanz verlieren.

Bereits vor einigen Monaten wurde das Aus von zwei ehemals wichtigen Funktionen angekündigt, das im Januar 2026 umgesetzt werden sollte – dieser Zeitpunkt ist nun gekommen. Sowohl die Funktion Gmailify als auch der Abruf von E-Mails per POP3 werden eingestellt. Beides könnte bereits bei vielen Nutzern verschwunden sein, wird aber recht sicher noch bis Ende des Monats bzw. bis Ende dieser Woche eingestellt werden.

POP3-Abruf wird eingestellt

Der Abruf von E-Mails per POP3 aus anderen Konten war in der damaligen Zeit eine wichtige Geschichte, vor allem bei der Zusammenarbeit mit Desktop-Anwendungen oder auch für das Einsammeln von mehreren Konten. Jetzt ist es nicht möglich, E-Mail von anderen Konten durch GMail abrufen zu lassen. Der Weg über IMAP wird auch weiterhin offenstehen. Man empfiehlt den Nutzern, für die POP3 nicht in Frage kommt, die Einrichtung einer automatischen Weiterleitung beim jeweiligen Mail-Anbieter.









GMailify wird eingestellt

Mit Gmailify wurde den Nutzern gut zehn Jahre lang die Möglichkeit geboten, wichtige GMail-Features bei externen Anbietern zu verwenden. Dazu zählen vor allem der Spamfilter sowie die Organisation von E-Mails. Damit wollte man den Nutzern anderer E-Mail-Adressen die Möglichkeit geben, die wichtigsten GMail-Stärken ohne Wechsel ihrer Adresse zu verwenden. In der mobilen Anwendung wurden auch die Benachrichtigungen dadurch verbessert.

Im obigen Video könnt ihr die damalige Einrichtung von Gmailify sowie einen schnellen Auszug der wichtigsten Funktionen sehen. Ich denke, dass das einige Nutzer gerne verwendet haben, dies für Google aber strategisch keine Rolle mehr spielt.

—

Beide Produkte werden laut Google-Ankündigung eingestellt, weil die Nutzer ihre Mails nur in GMail auf die sicherste und aktuellste Weise nutzen können. Das ist die offizielle Begründung und zeigt schon, dass man die eigene Dominanz über den Nutzerkomfort stellt. Andere Technologien zur Anbindung externer Konten bleiben bestehen, wobei es da sicherlich keine Garantie auf eine langfristige Zukunft gibt.

» GMail startet in die Gemini-Ära: Das sind die neuen KI-Funktionen und kostenlosen Upgrades (Videos)

» GMail: Google verändert den gesamten E-Mail-Alltag – Gemini-KI liest, schreibt und kategorisiert alle E-Mails

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-12-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.