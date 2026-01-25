GMail: Google verändert den gesamten E-Mail-Alltag – Gemini-KI liest, schreibt und kategorisiert alle E-Mails

Googles Mailplattform GMail feiert in diesem Jahr bereits den 22. Geburtstag und befindet sich weiterhin auf der Mission, die E-Mail zu modernisieren. Durch den Einzug der Gemini-KI macht man großer Schritte und könnte die E-Mail als Solche nachhaltig verändern. Denn mit immer neuen KI-Funktionen kommen die Nutzer zukünftig kaum noch mit der E-Mail in Berührung.



Die E-Mail gehört zu den ältesten digitalen Kommunikationsmitteln, ist technologisch betrachtet veraltet und hat sich dennoch bis heute behaupten können – die E-Mail ist so relevant wie eh und je. Das liegt auch an Plattformen wie GMail, die auf Basis der alten Technologie immer wieder neue Funktionen eingeführt haben. Man kann sicherlich sagen, dass GMail einen großen Teil zur Evolution der E-Mail beigetragen hat – und jetzt setzt man auf Revolution.

GMail versteckt die E-Mail

Durch viele neue KI-Funktionen, die bereits seit längerer Zeit verfügbar sind oder schon bald einziehen sollen, sorgt Google dafür, dass die Nutzer kaum noch mit der E-Mail an sich in Berührung kommen. Das beginnt schon beim priorisierten Posteingang, bevor die Mail überhaupt geöffnet wird. Mit dem neuen KI-Posteingang bekommen die Nutzer überhaupt keine Nachricht mehr zu Gesicht, sondern standardmäßig nur die zusammengefassten Themen und Inhaltsangaben.

Öffnet man dann eine E-Mail, muss man diese nicht unbedingt im Wortlaut oder in der Konversation lesen, sondern erhält eine KI-Zusammenfassung direkt unter dem Titel. Das ermöglicht einen schnellen inhaltlichen Scan und sollte im Optimalfall dafür sorgen, dass man auch zahlreiche Füllsätze, Höflichkeitsfloskeln oder ausschweifende Erklärungen informiert ist. Die eingehende Nachricht im Original spielt gar keine große Rolle mehr.









GMail schreibt E-Mails für den Nutzer

Wenn man schon den Text einer E-Mail nicht gelesen hat, muss man wohl auch nicht selbst antworten. Denn mit vorgeschlagenen Antworten, Help me Write und anderen Funktionen können die Nutzer das Verfassen einer E-Mail an die KI auslagern. Diese formuliert aus kurzen Stichpunkten ganze Texte oder kann je nach Kategorie, Thema und Absender auch inhaltliche Vorschläge machen. Führt man das weiter, ist die einzige menschliche Reaktion die neue Emoji-Reaktion in GMail.

Inhalte statt Nachrichten

Es zeigt sich, dass Google bei GMail vollständig auf die reinen Inhalte bzw. Informationen statt Nachrichten setzen will. In der Gesamtheit ergibt das wohl auch Sinn, denn wenn viele Nutzer ihre Nachrichten per KI verfassen lassen, dann kann man sie am anderen Ende natürlich auch wieder per KI zusammenfassen lassen. Dass dazwischen größere Textbrocken entstehen, die weder der Absender noch der Empfänger überhaupt zu Gesicht bekommt, führt das Ganze ein wenig ad absurdum.

Die E-Mail wird damit zum reinen Transportmittel für Informationen, die die Nutzer auf vielen digitalen Kanälen austauschen könnten. Ob das für die Technologie gut oder schlecht ist, lässt sich schwer beurteilen. Am Ende bleibt festzuhalten, dass wir selbst im persönlichen Mailverkehr gar nicht mehr sicher sein können, mit einem echten Menschen zu kommunizieren. Und das ist, wie toll die ganzen KI-Funktionen auch sein mögen, sehr schade.

