Google Chrome: So könnt ihr jetzt die vertikale Tableiste nutzen – einfach aktivieren und Platz sparen (Beta)

Google setze beim Browser Google Chrome seit jeher auf eine dezente Oberfläche, deren Aufbau praktisch in Stein gemeißelt ist und niemals verändert wurde. Doch jetzt tut sich etwas, denn seit wenigen Tagen haben alle Beta-Nutzer die Möglichkeit, zu einer vertikalen Tableiste zu wechsel. Wir zeigen euch, wie das funktioniert und welche Vorteile es bieten soll.



Als Google vor vielen Jahren mit dem Chrome-Browser an den Start gegangen ist, hat dieser auch durch seinen simplen Aufbau und die im Vergleich zur Konkurrenz stark reduzierten Oberfläche auf sich aufmerksam gemacht: Die Tabs sind in die bis dato vollständig leere Titelleiste gewandert, darunter gibt es eine Reihe mit wenigen Browserbuttons, Adressleiste und dem Menü. Optional lässt sich noch eine Favoritenleiste darunter einblenden und das war dann schon alles. Jetzt gibt es eine erste große Anpassungsmöglichkeit.

In diesen Tagen startet Google die vertikale Tableiste am Desktop, die vielen Nutzern schon von anderen Browsern bekannt ist. Bei diesem Modus erscheint eine neue Leiste am linken Displayrand, in der die Tabs untergebracht werden. Der übliche Streifen am oberen Rand verschwindet vollständig und wird durch die Auflistung ersetzt. Die neue Leiste enthält alle Funktionen inklusive Tabgruppen und Suchfunktionen. Wem diese Leiste zu breit ist, der kann sie auch einklappen und nur noch die Icons am Rand sehen – was je nach Anzahl der geöffneten Tabs auch in der oberen Tableiste keine Seltenheit ist.

Die neue Leiste spielt ihren Vorteil gerade bei vielen geöffneten Tabs aus, denn es schafft mehr Übersicht, ohne dass die einzelnen Tabreiter zusammengestaucht werden müssten. Außerdem kommt das breite Design den heute üblichen breiten Monitoren zu Gute. Die reele Einsparung am oberen Displayrand ist eher visueller Natur und wird bei den meisten Nutzern bzw. Web-Apps gar nicht ernsthaft ins Gewicht fallen.









So könnt ihr die vertikale Tableiste jetzt aktivieren

Ihr benötigt die aktuelle Version der Google Chrome Beta Öffnet die interne URL chrome://flags Sucht auf dieser den Eintrag #vertical-tabs und aktiviert diesen Jetzt den Browser neu starten Rechtsklick auf die Tableiste sollte den Menüeintrag an die Seite verschieben enthalten

Die Tableiste lässt sich in ihrer Größe ändern und mit einem Rechtsklick auf den oberen Bereich der Tableiste lässt sich diese auch wieder an den gewohnten oberen Rand bringen.

Ich habe diese neue Leiste in den letzten Tagen mehrfach ausprobiert und kann mich persönlich nicht damit anfreunden. Zwar habe ich oftmals ein Dutzend oder mehr Tabs geöffnet und verwende ein breites Display, doch die Gewohnheit ist (noch) zu stark. Trotz häufiger Verwendung von Tastenkombinationen fehlt mir etwa der Plus-Button für einen neuen Tab, der am unteren Rand untergebracht ist. Das ist nur ein Detail, das es in diesem Fall aber ausmachen kann. Vielleicht seht ihr das ähnlich.

Es ist zu erwarten, dass die neue Oberfläche schon in wenigen Wochen von allen Nutzern der stabilen Version aktiviert werden kann. Gemeinsam mit den Tabgruppen, angepinnten Tabs oder der geteilten Ansicht bietet der Browser damit immer mehr Flexibilität.

