Pixel 10 Aktionen: Knallerpreise enden heute Abend – jetzt noch bis 24 Prozent Rabatt sichern (Google Store)

Schon seit einigen Tagen gibt es viele starke Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon und wer diese noch nutzen möchte, sollte sich beeilen. Die hohen Rabatte auf das gesamte Portfolio der Pixel 10-Smartphones enden heute Abend und sind somit nicht mehr lange verfügbar. Die Ersparnisse auf die aktuelle Pixel-Generation liegen bei etwa 24 Prozent und mehr. Solltet ihr nicht verpassen.



Wir haben euch bereits die Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon aufgelistet, zu denen neben den aktuellen Pixel 10-Smartphones auch die Vorgeneration, die Pixel Buds, die Pixel Watch und mehr gehören. Bei den meisten Aktionen ist keine Laufzeit bekannt, doch zumindest bei den aktuellen Smartphone-Flaggschiffen solltet ihr euch nicht mehr viel Zeit lassen – denn die Rabatte enden heute Abend um 23:59 Uhr.

Nur noch für wenige Stunden bekommt ihr ganze 19 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro, das mit bereits für unter 900 Euro zu haben ist – das absolute Topangebot aktuell. Aber auch für das größere Modell gibt es Ersparnisse, denn jetzt gibt es 23 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL, das damit für ganz knapp über 1000 Euro zu haben ist – statt mehr als 1300 Euro im UVP. Ein echter Knaller.

Möchtet ihr das Standardmodell haben, das für die allermeisten vollkommen ausreichend ist, sinkt die Zahl auf dem Preisschild natürlich noch weiter: Ihr könnt euch 24 Prozent Rabatt auf das Pixel 10-Smartphone sichern, das für gute 700 Euro zu haben ist – viel günstiger kann es auch angesichts der a-Smartphones gar nicht werden. Verpasst diese und viele weitere Aktionen nicht.

