Google AI Plus: Neues KI-Abo wird jetzt massiv im Preis gesenkt und stärker – 400 GB und Gemini für 4,99 Euro

Google hat in den letzten Tagen rund um die Google KI-Abos stark nachgelegt und zeigt sich jetzt ein weiteres Mal sehr spendabel, um den Nutzern den Einstieg in die KI-Welt zu erleichtern: Das erst vor wenigen Monaten eingeführte Abo Google AI Plus wird nicht nur deutlich günstiger, sondern auch funktionell und in puncto Speicherplatz noch einmal stark aufgewertet. Damit ist die Einstiegshürde so niedrig wie noch nie.



Die Abo-Plattform Google One ist mit ihrer Produktpalette sehr erfolgreich und um diesen Erfolg auch auf Gemini zu übertragen, legt man jetzt stark nach: Erst vor wenigen Tagen hatte ich das massiv im Preis gesenkte und im Umfang aufgewertete Google AI Pro als echtes Giga-Abo bezeichnet und jetzt legt man schon wieder nach – diesmal am unteren Ende der Angebotspalette. Bei einem Abo, das noch gar nicht so lange existiert.

Das Einstiegspaket Google AI Plus wird jetzt im Preis gesenkt und kostet nur noch 4,99 Euro pro Monat, statt wie bisher 7,99 Euro pro Monat. Absolut betrachtet sind das zwar nur 3 Euro, aber in Relation zum bisherigen Preis und dem Gebotenen ist das eine massive Preissenkung und eine echte Kampfansage. Denn jetzt liegt man unter der psychologisch wichtigen 5 Euro-Marke und dürfte so manchen Nutzer überzeugen, die erweiterten Gemini-Funktionen einmal auszuprobieren.

Aber das ist nicht alles, denn gleichzeitig wird der Speicherplatz auf 400 Gigabyte erhöht, statt wie bisher nur 200 Gigabyte zu bieten. Auch damit ist noch nicht Schluss, denn das Abo bietet jetzt die doppelten Nutzungslimits für Gemini, man erweitert den funktionellen Zugriff auf Gemini Omni und Gemini 3.1 Pro und ermöglicht auch den Zugang zu Gemini Deep Research. In vielen weiteren Produkten werden ebenfalls Funktionen hinzugefügt oder Limits erhöht.

Eine in Relation betrachtet so starke Preissenkung in Kombination mit einer Speicherplatz-Verdopplung und einem funktionellen Gewinn ist eine echte Ansage und zeigt, dass Google große Teile der Nutzerschaft von einem Abo überzeugen will. Es ist zu erwarten, dass man dieses Abo in den nächsten Monaten massiv bewerben wird – ähnlich wie das Premium-Abo bei YouTube.

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[Google AI-Abos]

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