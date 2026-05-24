Google One: Neue KI-Abos und Upgrades – das sind die drei Pakete für Gemini, Speicherplatz & Co (Vergleich)

Google rüstet rund um die Abo-Plattform Google One auf und hat in dieser Woche ein Upgrade für die KI-Abos rund um Gemini angekündigt. Jetzt erhalten die Nutzer mit 3+1 unterschiedlichen Abo-Stufen die Möglichkeit, die Gemini-KI sowohl leistungstechnisch als auch funktionell aufzurüsten. Wir zeigen euch die drei Pakete und ihre wichtigsten Leistungen vom Speicherplatz bis zu den Goodies im Vergleich.



Mit der Abo-Plattform Google One lässt sich schon seit vielen Jahren der Speicherplatz für die drei wichtigen Produkte Google Fotos, Drive und GMail aufrüsten, wobei die Angebote im Laufe der Jahre immer wieder umgebaut worden sind. Die zahlreich verfügbaren Pakete stehen auch weiterhin zur Verfügung, doch mittlerweile drängen die ebenfalls innerhalb dieser Plattform verfügbaren KI-Abos immer weiter in den Vordergrund.

In dieser Woche hat Google ein KI Upgrade für die AI-Abos angekündigt, das diesen neue Funktionen spendiert, die Leistungen erhöht, weitere Vorteile verschafft und gleichzeitig wurde auch noch der Preis für das High-End-Abo gesenkt. Die wichtigste Unterscheidung ist auch weiterhin der zur Verfügung gestellte Speicherplatz sowie die Gemini-Power, die das jeweilige Paket mitbringt. Aber auch bei den Vorteilen hat man nachgelegt.

Grundsätzlich gibt es weiterhin die Abos Google AI Plus für nur 7,99 Euro pro Monat, das Abo Google AI Pro für 21,99 Euro pro Monat sowie das große Paket Google AI Ultra für 99,99 Euro pro Monat und in einer weiteren Variante als Google AI Ultra 20x für 199,99 Euro pro Monat. Zwischen den letzten beiden wird erst nach der Aufrüstung unterschieden und in dieser Woche hat man den Preis für das höchste Kontingent von 250 Dollar auf 200 Dollar pro Monat gesenkt. Schauen wir uns die Vorteile im Detail an.









In obiger Infografik findet ihr einen umfassenden Vergleich der einzelnen Abos, wobei die wichtigsten Punkte natürlich am Beginn der Liste sowie im vorherigen Absatz stehen. Ergänzend wollen wir euch zeigen, wie Google selbst die drei Abo-Pakete beschreibt:

Die drei Google AI-Abos in Kurzform:

Google AI Plus: Bietet erweitertem Zugriff auf Google AI und mehr Speicherplatz, um noch mehr erledigen zu können.

Bietet erweitertem Zugriff auf Google AI und mehr Speicherplatz, um noch mehr erledigen zu können. Google AI Pro: Umfassender Zugriff auf Google AI für grenzenlose Produktivität und dazu viel Speicherplatz

Umfassender Zugriff auf Google AI für grenzenlose Produktivität und dazu viel Speicherplatz Google AI Ultra: Entdecke, was mit maximalem Zugriff auf Google AI und maximalem Speicherplatz alles möglich ist.









Google feilt am Giga-Abo

Ich hatte hier im Blog schon vor dem Upgrade ein Google One KI-Giga-Abo prognostiziert und wie sich der oben eingebundene Tabelle und auch in Googles Ankündigung zeigt, schraubt man genau an so etwas. Speicherplatz und Gemini sind mit den KI-Abos längst unter einem Dach zu finden. Aber auch YouTube Premium ist jetzt ein Google One-Vorteil und sogar das neue Google Home Premium-Abo und viele weitere Vorteile sind in den höheren Stufen enthalten. Es fehlt eigentlich nur das Google Health-Abo, aber auch dieses wird sicherlich noch im Rahmen der Gemini-Welle in irgendeiner Form integriert werden.

Google setzt Nutzungslimits

Den unterschiedlichen Abostufen werden nicht nur funktionelle Grenzen gesetzt, sondern Google hat vor wenigen Tagen die Gemini Nutzungslimits eingeführt. Je nach gebuchtem Paket haben die Limits eine unterschiedliche Höhe und schränken ein, wie umfangreich Gemini genutzt werden kann. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Überlegung bei der Auswahl des geeigneten Abos.

» Das sind die neuen Gemini-Limits für alle Nutzer

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