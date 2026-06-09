Google One: Änderungen beim Premium-Abo – Wandel zu AI Plus bringt neue Limits und streicht KI-Guthaben

Rund um die Speicherplatz-Abos bei Google One gibt es in diesen Tagen einige Veränderungen, über die die Nutzer jetzt informiert werden. Alle Abonnenten des bisherigen Premium-Tarifs werden jetzt kontaktiert und sowohl über eine Umbenennung als auch die Nutzungslimits in Kenntnis gesetzt. Dabei zeigt sich, dass das bisherige große Standard-Abo zu einem KI-Paket aufgewertet werden soll.



Wir hatten erst heute früh über das Upgrade für Google AI Plus berichtet, das den Nutzern den doppelten Speicherplatz zu einem deutlich geringeren Preis bietet. In der Gesamtbetrachtung ist das eine massive Aufwertung um weit über das Doppelte – aber es ist nicht die einzige Veränderung rund um die Speicherplatz- und KI-Pakete. Denn auch beim bisher als Premium-Tarif bekannt Abo gibt es etwas Neues.

Neuer Name für das Premium-Abo

Aus dem bisher als „Google One Premium“ bekannten Abo mit 2 TB Speicherplatz für 9,99 Euro pro Monat wird jetzt „Google AI Plus“. Damit gibt es auch in diesem Bereich eine doppelte Bezeichnung, was sicherlich nicht zur Übersicht beitragen wird. An den Vorteilen ändert sich zunächst nichts, es ist aber gut möglich, dass diese in Kürze ebenfalls aufgewertet werden.

Nutzungslimits

Die vor wenigen Tagen eingeführten Gemini Nutzungslimits gelten jetzt auch für dieses Abo. Mit dem jetzt als AI Plus bezeichneten Abo profitieren die Nutzer von einem doppelt so hohen Limit wie bisher. Auch wenn Google erst jetzt darüber informiert, galt das Limit übrigens schon seit dem Tag der Einführung für diese Konten.

KI-Guthaben

Die Umstellung sorgt dafür, dass das bisher nutzbare KI-Guthaben von 200 Punkten pro Monat nicht mehr angeboten werden kann. Gleichzeitig hat man aber die Nutzungslimits verdoppelt, sodass sich laut Google für die Nutzer keine Änderung bei der Verwendung von Gemini ergeben sollte.

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