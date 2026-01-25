Chromebooks: Google wird ChromeOS wohl einstellen – wie geht es jetzt weiter? (Android / Aluminium)

Google hat vor mittlerweile 15 Jahren die Produktkategorie der Chromebooks geschaffen, die sich im Laufe der Zeit deutlich weiterentwickelt hat. Jetzt steht man vor einem großen Umbau, der von Google hinter den Kulissen bereits seit längerer Zeit vorangetrieben wird und vor allem die aktuellen und interessierten Nutzer mit einer Frage zurücklässt: Wie geht es mit den Chromebooks und ChromeOS weiter?



Angetrieben vom Android- und Chrome-Erfolg hat Google im Jahr 2011 das Betriebssystem ChromeOS und die Produktkategorie der Chromebooks geschaffen. Im Laufe der Jahre konnte man viele Achtungserfolge einfahren, viele Hersteller von der Produktkategorie überzeugen und auch viele Millionen Nutzer gewinnen – doch der wirklich große Durchbruch ist der Plattform bisher noch nicht gelungen.

Schon seit etwa zwei Jahren kann man den Eindruck gewinnen, dass Google die Geduld mit den Chromebooks und ChromeOS verloren hat. Denn die Weiterentwicklung ist nahezu eingeschlafen, es fehlt der von anderen Plattformen und Apps bekannte Google-Druck und die strategische Bedeutung ist überschaubar. Für das erfolgsverwöhnte Google ist das zu wenig, sodass man handeln muss. Es ist seit langer Zeit bekannt, dass Android am Desktop starten wird – und es wird ChromeOS ersetzen.

Mittlerweile wissen wir, dass Google das Betriebssystem ChromeOS hauptsächlich am Leben erhält, um Android und einem weiteren Projekt genügend Zeit zu geben, sich zu entwickeln, den Sprung auf den Desktop vorzubereiten und entsprechend die Nachfolge anzutreten. Aus dieser Perspektive zeigen sich einige Entwicklungen der letzten zwei Jahre in einem ganz anderen Licht.









Aluminium OS / Android ersetzen ChromeOS

Seit einigen Wochen ist bekannt, dass Google mit drei unterschiedlichen Projekten auf dem Desktop starten wird, wovon zwei das Potenzial für den ChromeOS-Nachfolger haben. Zum einen Android für den Desktop und zum anderen das darauf basierende – aber wohl unabhängige – Aluminium OS. Letztes ist ein völlig neues Betriebssystem mit KI im Herzen, das den Android-Kern mit starker KI-Integration auf den Desktop bringen soll. Schon im ersten Leak wurde bekannt, dass es ChromeOS ersetzen soll.

Google hat vor wenigen Tagen angekündigt, dass man sehr viele Chromebooks auf Android und Aluminium OS aktualisieren will. Details wurden nicht genannt und das Statement war recht schwammig. Doch allein die Aussage zeigt schon, dass ChromeOS praktisch tot ist und nicht mehr für lange Zeit als vorangetriebenes Produkt existieren wird. Man spricht von einem „Upgrade auf Android“. Für alle Chromebooks, die das Update nicht erhalten können, will man ChromeOS weiter unterstützen – aber sicherlich nicht mehr weiterentwickeln.

Man unterstrich im Statement noch einmal die zehnjährige Update-Garantie, die sich bekanntlich auf das Gerät und nicht das Betriebssystem bezieht. Schon damals muss Google diese Upgrade-Pläne gehabt haben. Diese sollen nach dem Upgrade unberührt bleiben und entsprechend mit dem OS-Nachfolger fortgesetzt werden.

