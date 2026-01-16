ChromeOS: Upgrade auf Android / Aluminium kommt – Google will viele Chromebooks mit neuem OS aufrüsten

Die Zukunft des Betriebssystems ChromeOS sieht nicht ganz rosig aus und damit stehen auch die Chromebooks auf wackligen Füßen – das ist schon seit längerer Zeit bekannt und dürfte der Produktreihe nicht guttun. Jetzt hat sich Google endlich offiziell zur Zukunft geäußert, lässt zwar nach wie vor Fragen offen, hält aber auch eine interessante Ankündigung bereit: Android soll auch auf bestehende Chromebooks kommen.



In diesem Jahr wird Google Android auf den Desktop bringen und dabei mittelfristig das Betriebssystem ChromeOS über die Klinge springen lassen. Das hat man zwar bisher nicht in dieser Deutlichkeit gesagt und sich stattdessen (noch) zu den Chromebooks bekannt, aber ein Joblisting hat uns vieles verraten und jetzt gibt es auch eine halboffizielle Bestätigung. Jetzt hat sich der ChromeOS Produktmanager John Maletis offiziell zur Zukunft des Betriebssystems und der Chromebooks geäußert.

Maletis bekannt sich zunächst noch einmal zu ChromeOS und den Chromebooks und unterstreicht auch die nach wie vor bestehende zehnjährige Update-Garantie für viele Geräte. Im gleichen Statement heißt es aber auch, dass Android (im Statement nur als „new stack“ bezeichnet) auf die bestehenden Chromebooks gebracht werden soll. Einschränkend sagt er, dass es nicht auf allen Geräten möglich sein wird, das Upgrade auf ChromeOS durchzuführen. Hier das Statement im Wortlaut:

In terms of devices being able to migrate over to the new stack, not all devices will be able to just because there are technical specifications…But a lot of the newer devices, we will be working on an ability for customers to migrate over… We are maintaining our support commitment, and where possible, whenever we can with product truth, we will allow migrations.

Es bleiben viele Fragen offen, aber man kann das wohl schnell zusammenfassen: Alle kompatiblen Chromebooks werden das Upgrade auf Android oder Aluminium OS erhalten. Alle anderen Geräte werden bei ChromeOS bleiben und Google das Betriebssystem weiter pflegen (nicht weiterentwickeln!), bis die garantierten zehn Jahre für alle Chromebooks abgelaufen sind.

