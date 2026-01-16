Google Workspace: Mit Passwort geschützte Microsoft Office-Dateien öffnen – neue Funktion wird ausgerollt

Viele Nutzer von Google Workspace dürften im Alltag immer wieder mit Dateien aus dem Universum von Microsoft Office in Berührung kommen, die schon seit langer Zeit recht problemlos geöffnet und bearbeitet werden können. Jetzt wird ein neues Feature ausgerollt, mit dem sich auch passwortgeschützte Office-Dateien innerhalb der Google-Produkte öffnen oder ungeschützt bearbeitet lassen.



Die Apps von Microsoft Office bieten seit sehr vielen Jahren die Möglichkeit, einzelne Dokumente mit einem Passwort zu schützen. Bisher konnten solche Dateien zwar zu Google Drive hochgeladen werden, ließen sich aufgrund des Passworts aber nicht öffnen – das ändert sich jetzt. Mit dem jüngsten Rollout erhalten die drei Apps Google Docs, Google Sheets und Google Slides die Möglichkeit, solche Dateien zu öffnen – natürlich nur nach Eingabe des korrekten Passworts.

Wird versucht, eine passwortgeschützte Datei zu öffnen, erscheint der gewohnte Dialog mit der Passworteingabe. Wird das richtige Passwort eingegeben, hat man als Nutzer zwei Möglichkeiten, wie zu verfahren ist: Entweder wird die Datei im readonly-Modus geöffnet, mit dem sich das jeweilige Dokument nur betrachten, aber nicht bearbeiten lässt. Das wäre die Standardeinstellung und ändert natürlich auch nichts an der Datei selbst.

Die zweite Variante ist es, die Datei im Bearbeiten-Modus zu öffnen und somit als normales Dokument zu behandeln. Dann wird allerdings der Passwortschutz entfernt und lässt sich auch nicht wiederherstellen. Das liegt schlicht daran, dass der Inhalt in das Google-Format umgewandelt wird, sich mit anderen Nutzern teilen oder auch gemeinsam bearbeiten lässt. Letztes wäre mit einem aktiven Passwortschutz wohl problematisch.

Gut möglich, dass auch im Editieren-Modus in Zukunft der Passwortschutz erhalten bleiben kann. Dann aber wohl nur durch eine ständige Konvertierung zwischen den Formaten, bei denen vielleicht Inhalte oder Formatierungen verloren gehen. In Aussicht gestellt hat man das bisher nicht. Die neue Möglichkeit wird ab sofort ausgerollt und soll bis zum Ende des heutigen Tages für alle Nutzer verfügbar sein.

