Google Fotos: Automatische Backup soll Akku schonen – neue Funktion zeigt sich im Teardown (Screenshots)

Das automatische Backup in Google Fotos gehört zu den Grundfunktionen der Plattform und sorgt dafür, dass alle Medien in der Cloud gesichert werden. Jetzt wird dieser Bereich überarbeitet, denn nach der vor wenigen Tagen aufgetauchten neuen Oberfläche zeigt sich jetzt noch eine zusätzliche Funktion, die es in ähnlicher Form vor vielen Jahren schon einmal gegeben hat: Das Akku-schonende Backup.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die neue Oberfläche vom Google Fotos Auto Backup gezeigt, die es den Nutzern leichter als bisher machen soll, den Dschungel der Einstellungsmöglichkeiten zu durchdringen. Bisher ist das noch nicht ausgerollt worden, doch schon jetzt arbeitet man daran, noch mehr Optionen und Funktionen an dieser Stelle unterzubringen. Neben dem bereits bekannt gewordenen geplanten Backup soll es auch eine automatisierte Zeitfunktion geben.

Im Rahmen eines weiteren Teardowns ist jetzt die Option „Optimize Backup for Battery life“ aufgetaucht. Diese wird damit beschrieben, dass sich der Zeitpunkt des Backups auch an der Nutzung der Plattform orientiert. Das hat zwar nicht viel mit der Schonung des Akkus zu tun, dürfte aber wohl darauf hinauslaufen, dass das Backup hauptsächlich bei aktiver Nutzung stattfindet. Im Gegensatz dazu finden Sicherungen normalerweise jederzeit statt, auch dann, wenn das Smartphone im Standby ist und eigentlich der SoC und damit auch der Akku geschont werden sollte.

Wie sich das genau auf das Backup der Bilder und Videos auswirkt, lässt sich ohne aktive Nutzung noch nicht sagen. Es könnte auch bedeuten, dass das Backup nur bei aktiver Nutzung von Google Fotos stattfindet, was aber dem Grundgedanken eines Backups eher widersprechen würde. Ich persönliche nutze Google Fotos am Smartphone kaum, dafür umso mehr im Web – und genieße es natürlich, dass alle Smartphone-Fotos innerhalb kürzester Zeit im web zu finden sind.

Vor längerer Zeit gab es die Funktion, dass die Sicherung nur bei aktivem WLAN sowie gleichzeitigem Akku-Aufladen aktivieren soll. Das hat man leider abgeschafft, könnte ein mögliches Akku-Problem aber lösen. Ob und wann diese neue Funktion sowie die weiteren in den letzten Tagen entdeckten Neuerungen für alle Nutzer ausgerollt werden, lässt sich noch nicht sagen.

