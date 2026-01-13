Google Fotos: Neue Funktionen für das automatische Backup – Zeitplan festlegen und neues Design (Galerie)

Eine der Kernfunktionen der Fotoplattform Google Fotos ist das automatische Backup, das (meist) zuverlässig und sehr regelmäßig die lokal gespeicherten Bilder und Videos in der Cloud sichert. Jetzt zeigt sich eine lang erwartete neue Funktion sowie eine rundherum überarbeitete Oberfläche im Teardown: Die Nutzer übersichtliche Einstellungsmöglichkeiten sowie einen Zeitplaner.



Die Android-App von Google Fotos kommt sowohl als Galerie-App als auch als sehr bequeme Backup-Lösung zum Einsatz, wobei viele Nutzer vor allem Zweites zu schätzen wissen dürften. Denn die App sichert zuverlässig alle Bilder und Videos vom Smartphone in der Cloud und sorgt somit dafür, dass im Fall der Fälle kein Datenverlust auftritt. In den Einstellungen lässt sich das in puncto Bildqualität, Auswahl der Geräteordner sowie Voraussetzungen von WLAN oder Steckdose einschränken.

Jetzt zeigt sich im Rahmen eines Teardowns der aktuellen Android-App eine ganz neue Oberfläche für das automatische Backup. Auf obigen Screenshots seht ihr links und in der Mitte die alte bzw. aktuell verwendete Oberfläche und auf der rechten Seite das neue Design. Dieses zeichnet sich durch eine neue Struktur mit einzelnen Bereichen aus, sodass auf den ersten Blick ersichtlich ist, welche Einstellungen sich an welcher Stelle befinden.

Es gibt den Grunddialog zur Aktivierung des Backup, darunter den Bereich „How to back up“ für die Bildqualität und die Nutzung des Mobilfunknetzes, darunter folgt „What to back up“ für die Auswahl der Geräteordner sowie die Sicherung des gesperrten Ordners. Als letzter Punkt folgt die Neuerung, die von vielen Nutzern wohl schon seit längerer Zeit gewünscht worden ist: Die Auswahl eines Zeitplans für die Sicherung.

Wie diese Auswahl genau erfolgt und welche Regeln sich dort festlegen lassen, ist leider noch nicht bekannt. Zwar ließ sich der Eintrag im Teardown aktivieren, doch der Dialog selbst zeigt noch keine Reaktion. Es ist zu erwarten, dass diese Funktion mit einem der kommenden Updates ausgerollt wird.

