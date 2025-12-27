Google Fotos: Hier ist euer persönlicher Rückblick auf 2025 – zeigt die schönsten Erinnerungen (Video)

Das Jahr 2025 geht in wenigen Tagen zu Ende und es ist an der Zeit, auf die wichtigsten Momente des Jahres zurückzublicken – wo könnte man das besser tun, als bei Google Fotos? Mittlerweile sollten alle Nutzer ihren ganz persönlichen Jahresrückblick erhalten haben, der im Stories-Format die wichtigsten, schönsten und vielleicht auch prägendsten Momente der letzten 12 Monate in Form von Bildern und Videos zusammenfasst. Das dürfte für die allermeisten Nutzer sehenswert sein.



Bei Google schießen im Dezember viele Jahresrückblicke aus dem Boden, die uns noch einmal zeigen, was in diesem Jahr wichtig gewesen ist – sowohl in puncto Schlagzeilen als auch Medien, Musik oder einfach das, was die Welt bewegt hat. Aber man kann natürlich auch auf das eigene Jahr zurückblicken und sich an die wichtigsten Momente erinnern, die man vor lauter Stress vielleicht schon wieder vergessen oder in einem anderen Jahr verortet hat. Zumindest bei mir ist es so, dass ich oft zurückblicke und manchmal wundere, was ich in den letzten 12 Monaten alles erlebt habe. Vielleicht geht es euch ähnlich.

Google Fotos hat vor einigen Wochen damit begonnen, allen Nutzern den Google Fotos Recap 2025 zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile sollte dieser mediale Rückblick in Form von Bildern und Videos bei allen Nutzern auftauchen, sich im Stories-Format zeigen und die schönsten oder auch prägendsten Erinnerungen wecken. Voraussetzung ist natürlich, dass genügend Bildmaterial zur Verfügung steht. Wer kaum etwas hochlädt, kein Auto-Backup nutzt oder einfach auch mal auf das Fotografieren verzichtet hat, kann natürlich nicht viel sehen.

Der Rückblick besteht in diesem Jahr aus mehreren einzelnen Stories, die je nach Verfügbarkeit von der KI zusammengebastelt wurden. Das reicht von besonders häufig fotografierten Personen über Orte und spaßige Erlebnisse bis hin zu Reisen oder auch einfach eine schick aufbereitete Liste von Statistiken. Diese können etwa die Anzahl eurer Selfies erhalten, die Anzahl der Fotos und einiges mehr. Es ist wieder ein bunter Mix aus Bildern, Videos, Zusammenstellungen und Statistiken.









Hier findet ihr euren Google Fotos Jahresrückblick

Ihr findet den Google Fotos-Jahresrückblick direkt auf der Startseite von Google Fotos – nämlich über dem Fotostream. Dort, wo normalerweise die Stories aus euren Highlights zu sehen sind, stechen diese in ähnlicher Form durch ein markantes Design hervor. Im obigen Video könnt ihr ein Beispiel dafür sehen. Der Rückblick sieht natürlich für jeden Nutzer anders aus, sodass sich kein realistisches Beispiel zeigen lässt. Wer nicht verreist ist, kann natürlich keinen Reise-Rückblick erhalten.

Solltet ihr keine Rückblicke erhalten haben, scheint etwas bei Google Fotos schiefgelaufen zu sein – vorausgesetzt es liegt nicht an der Menge medialer Daten. Vielleicht habt ihr auch die Personalisierungsfunktionen deaktiviert oder Ähnliches – da müsst ihr einfach einmal durch die Einstellungen.

Ich denke, das ist aus Google-Sicht auch in diesem Jahr wieder der mit Abstand schönste und wichtigste Rückblick – natürlich abhängig von den diesjährigen Erlebnissen. Wer viel Unschönes erlebt hat, sollte sich den Klick vielleicht ersparen (oder es sich zur Verarbeitung gerade deswegen ansehen?) Ihr könnt den Rückblick auch bearbeiten, gewisse Personen, Zeiträume oder Bilder ausschließen und den Rückblick neu erstellen lassen. Seid ihr zufrieden, lässt sich der Jahresrückblick herunterladen oder direkt in den WhatsApp-Status kopieren.

