Pixel-Aktionen im Google Store: Bis zu 27 Prozent Rabatt auf Pixel 10, Pixel 9a, Watch, Pixelsnap gratis und mehr

Weihnachten ist überstanden, aber die Shoppingsaison noch längst nicht vorüber. Das weiß man natürlich auch im Google Store bei Amazon und hält jetzt noch einmal eine ganze Reihe von starken Aktionen rund um die Pixel-Smartphones aller Generationen und dem erweiterten Portfolio bereit. Das Highlight ist auch weiterhin das Pixel 10 mit 27 Prozent Rabatt + Pixelsnap Ladesystem gratis.



Die Weihnachtsgeschenke sind ausgetauscht und dennoch sind die Shoppingzentren am Samstag gut gefüllt – auch digital. Klar, zu Weihnachten wurden nicht nur Produkte verschenkt, sondern auch wieder viele Gutscheine, die eingelöst werden wollen. Wer mit einem lächelnden a-Gutschein beschenkt wurde, könnte einmal im Google Store bei Amazon vorbeischauen und vielleicht ein neues Smartphone auf die nachträgliche Wunschliste setzen.

Nur noch für wenige Tage bekommt ihr jetzt das Pixel 10 mit 27 Prozent Rabatt + Pixelsnap Ladesystem gratis – dabei handelt es sich um den starken Aktionspreis der Vorweihnachtszeit. Ihr könnt euch aber auch 10 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro + Pixelsnap Ladegerät gratis sichern oder für das große Flaggschiff noch 15 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL + Pixelsnap gratis. Außerdem das Pixel 10 Pro Fold mit 6 Prozent Rabatt + Pixelsnap gratis. Alle Aktionen sind auch ohne Ladegerät zu haben, dann aber zum Teil zu anderen Preisen.

Wer auf der Suche nach einer neuen Smartwatch ist, sollte einmal bei den Pixel Watch-Aktionen vorbeischauen: Dort gibt es jetzt die Pixel Watch 4 mit 13 Prozent Rabatt, wobei je nach Variante vielleicht noch mehr drin ist. Bislang war die vierte Generation eher weniger stark rabattiert. Ihr bekommt aber auch noch 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3. Außerdem sind jetzt noch die Pixel Buds 2a mit 15 Prozent Rabatt oder die Pixel Buds Pro 2 mit 10 Prozent Rabatt verfügbar.

Es gibt noch viele weitere Aktionen rund um das erweiterte Pixel-Portfolio, schaut einfach mal im Google Store oder in der folgenden Amazon-Box vorbei.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Starke Countdown-Aktionen bei Amazon

