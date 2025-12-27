Google Beam: Die revolutionäre Videotelefonie macht große Fortschritte – Google blickt zurück (Video)

Vor etwas mehr als einem halben Jahr wurde Google Beam als finales Produkt vorgestellt, das aus der über Jahre in Entwicklung befindlichen Beam-Technologie hervorgegangen ist. Dabei handelt es sich um eine in mehrfacher Hinsicht revolutionäre Technologie zur Videotelefonie, mit der Google offenbar ein großer Wurf gelungen ist. Jetzt blicken die Entwickler auf die Erfolge zurück.



Nach langer Entwicklung ist im Mai dieses Jahres das neue Google Beam gestartet, das wirklich große Schritte machen konnte. Was nur wenige Jahre zuvor mit einer regelrecht überdimensionalen Videokabine gestartet ist, die einen ganzen Raum füllen würde, konnte von Googles Ingenieuren auf die recht bequeme Größe eines Flachbildfernsehers geschrumpft und dadurch auch im Alltag eingesetzt werden.

Wir haben euch erst vor wenigen Monaten Google Beam ausführlich vorgestellt, das eine wahrhaft revolutionäre Videotelefonie-Technologie bietet. Das Ziel war es, die Technologie unsichtbar zu machen und den Nutzern das Gefühl zu geben, dass sie sich mit der anderen Person im selben Raum befinden. Erreicht werden soll das durch multiple Kameraaufnahmen, die ein realistisches 3D-Modell erstellen. Durch eine enorm hohe Bildqualität, eine sehr hohe Audioqualität, eine möglichst geringe Latenz und einige weitere Feinheiten. Ihr könnt es im verlinkten Beitrag nachlesen.

Jetzt blickt man nicht ohne stolz auf die ersten Monate zurück, in denen das Produkt am Markt ist. Zwar ist es noch nicht für Endnutzer zu haben, was sowohl aus Platzgründen, aus technischen Gründen und vermutlich auch durch finanzielle Gründe zu erklären. Stattdessen konnte man wichtige Industriepartner gewinnen, die das System aktiv nutzen. Etwa Deloitte, Salesforce, Duolingo, NEC, Schwarz Digits und einige mehr.









Natürlich sind in Statements der Google-Partner keine kritischen Töne zu erwarten, aber dennoch zeigen sich die teilnehmenden Unternehmen von Googles Videotechnologie überzeugt. Immer wieder heißt es, dass die Mitarbeiter das Gefühl hätten, sich 1:1 mit dem Videotelefoniepartner zu unterhalten, der hinter einer Glasscheibe sitzt. Dass dieser vielleicht mehrere Tausend Kilometer entfernt ist, können viele Tester im ersten Moment gar nicht glauben. Wie frühe Google Beam-Tests gezeigt haben, glauben manche Personen gar an einen Prank und erwarten, dass die Person gleich hinter der Glasscheibe hervorspringt.

Auch Google-intern kommt Beam bei einigen Teams zum Einsatz, die dieselben Aussagen treffen. Mehr als 90 Prozent der Tester sind vom Realismus überwältigt und der größte Teil zieht diese Form der Kommunikation der klassischen Videotelefonie vor. Es ist daher zu erwarten, dass Google Beam weiter ausgebaut wird und vielleicht eines Tages in abgespeckter Form (nicht qualitativ) für Privatnutzer zu haben sein kann.

