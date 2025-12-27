WearOS: Schickes Watch Face bringt den Wetterbericht, viele Vitalwerte und weitere Infos auf Smartwatches

Google macht es für alle Nutzer von WearOS sehr leicht, die Darstellung auf dem Smartwatch-Display umfangreich anzupassen oder vollständig gegen ein neues Watch Face auszutauschen. Heute wollen wir euch ein Ziffernblatt vorstellen, das eine unglaubliche Menge an Live-Informationen im Gepäck hat, die dennoch gut strukturiert und übersichtlich sind – inklusive einer Wettervorhersage.



Im Google Play Store finden sich unzählige Ziffernblätter für die Smartwatch-Plattform WearOS, doch nur wenige können wirklich überzeugen, sich funktionell oder designtechnisch abheben und ein wirklich starkes Gesamtpaket bieten. Heute wollen wir euch ein Ziffernblatt vorstellen, das noch recht jung ist, von einem etablierten Designer stammt und mehrere Ziele verfolgt: Nämlich möglichst viele nützliche Informationen schick und übersichtlich darzustellen.

Das Ziffernblatt OMG 373 – Weather Watch Face zeigt neben der obligatorischen Uhrzeit viele Informationen, die vor allem für Freizeitsportler interessant sein können. Denn es kombiniert eine Sekundenanzeige mit Vitalwerten, mit einem Schrittzähler inklusive Zielvorgabe sowie einer Wetterdarstellung mit Wetterlage, Temperatur sowie einer Regenwahrscheinlichkeit. Ein Blick genügt und ihr habt alle Informationen, die für das Hobby oder die sportliche Aktivität benötigt werden.

Neben den bereits angesprochenen Inhalten bekommt ihr außerdem eine Temperaturanzeige für den erwarteten Höchst- und Tiefstwert des Tages, Infos zum aktuellen UV-Index, ihr seht das Datum, den Akkustand der Smartwatch inklusive Prozentbalken sowie bis zu zwei anpassbare Verknüpfungen, bis zu drei frei auswählbare Komplikationen sowie drei feste Verknüpfungen. Auf den folgenden Bildern könnt ihr das Ziffernblatt sehen.









Ich denke, das sind schon ziemlich viele Informationen, bei denen kaum noch ein Wunsch offen bleibt. Muss man natürlich mögen, aber das Ziffernblatt richtet sich genau an eine solche Nutzergruppe. Natürlich lässt sich die Darstellung umfangreich in Inhalte und Farbe anpassen, so wie man das von den WearOS-Ziffernblättern gewohnt ist. Auf einem der obigen Screenshots seht ihr die möglichen Interaktionspunkte dieser Smartwatch-Startseite.

Weiterhin gibt es einen Always-on Modus, bei dem je nach Modus – Full oder Power Saver – unterschiedlich viele Informationen dauerhaft dargestellt werden. Es wird auf viele grafische Elemente sowie ständige Aktualisierungen verzichtet, das grundsätzliche Design bleibt aber erhalten. Im extremen Modus seht ihr nur noch die Uhrzeit.

Das Ziffernblatt schlägt im Google Play Store mit 1,39 Euro zu Buche, ist aber auch immer wieder in der Liste der kostenlosen Apps zu finden und könnte mit etwas Geduld daher auch kostenlos gesichert werden.

