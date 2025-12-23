Androidify für WearOS: So könnt ihr jetzt euren eigenen Android-Bot erstellen und als Watch Face verwenden

Vielen Nutzern dürfte das Android-Maskottchen bekannt sein, das als Bugdroid eine überraschend sympathische Ausstrahlung hat und an vielen Stellen verwendet wird. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen das mit KI aufgebohrte Tool Androidify vorgestellt und jetzt bekommt dieses eine Erweiterung für WearOS, sodass der Bugdroid als Watch Face verwendet werden kann.



Google hat bereits mehrfach Tools und Web-Apps im Portfolio gehabt, mit denen Nutzer ihren ganz eigenen Android-Bugdroid erstellen können – meist durch Auswahl einer Reihe von Klamotten, Kopfbedeckungen und Accessoires. Kürzlich hat das mittlerweile schon recht langlebige Tool Androidify ein Update erhalten, das durch Einzug der Gemini-KI das Erstellen einer angepassten Android-Figur auf Basis eines Selfies ermöglicht.

Jetzt bekommt das Tool ein Update, mit dem die erstellte Figur nicht nur auf dem Smartphone-Hintergrundbild oder in externen Apps zum Einsatz kommen kann, sondern auch als WearOS Watch Face. Nach dem Erstellen einer Figur erscheint die Option, den angepassten Bugdroid als Watch Face zu exportieren und entsprechend an die angebundene Smartwatch zu exportieren. Dort wird dieser mit einem schicken und passenden Design verknüpft, sodass ihr eine ansprechende Darstellung erhaltet.

Ob ihr einen Charakter wünscht, der euch zum Verwechseln ähnlich sieht oder ein witziges Alter Ego – mit Androidify ist das sehr einfach möglich und der Transfer auf die Smartwatch erfolgt innerhalb weniger Sekunden. Wer das ausprobieren möchte, muss einfach nur die Androidify-App bei Google Play herunterladen und kann sich den personalisierten Bot erstellen lassen. Folgt dann einfach den Anweisungen auf dem Display, um das WearOS-Ziffernblatt zu aktualisieren.

[Google-Blog]

