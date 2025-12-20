WearOS: Hat Google auf die falsche Strategie gesetzt? Immer mehr Smartwatch-Hersteller steigen aus

Lässt man die mehrfachen Neustarts und Umbenennungen außer Acht, ist Google seit bald zwölf Jahren mit dem Betriebssystem WearOS im Smartwatch-Markt aktiv, in denen man so manche Aufs und Abs erlebt hat. In den letzten Jahren ging es gefühlt aufwärts, doch die Realität sieht wohl anders aus und es scheint so zu sein, dass man zuletzt nicht unbedingt auf das richtige Pferd gesetzt hat.



Google hat das Betriebssystem WearOS (damals noch als „Android Wear“) im März 2014 vorgestellt und damit erstmals eine Plattform für Smartwatches geschaffen – nachdem einige Hersteller wie etwa Samsung schon zuvor ein extrem abgespecktes Android auf Smartwatches eingesetzt hatten. Damit ist WearOS tatsächlich noch vor der Apple Watch und dem Apple-Betriebssystem gestartet, das ja gerne als großes Vorbild tituliert wird.

In puncto Konsistenz liegt WearOS bei den Google-Betriebssystemen sicherlich nicht auf dem ersten Platz: Schon zu Android Wear-Zeiten gab es einen Neustart und große Versprechen – die allesamt nicht gehalten wurden. Es folgten die Umbenennung zu WearOS, mehrfache interne Umstrukturierungen, erneute Neustarts und zuletzt vor drei Jahren ein nochmaliger Strategiewechsel. Dieser sollte das Betriebssystem eigentlich auf die nächste Stufe bringen.

Der letzte Wechsel zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass Google (vermutlich mit viel Geld) Samsung wieder als Partner gewinnen konnte und sich anschließend voll und ganz auf die Galaxy-Reihe sowie die eigene Pixel Watch konzentrierte. Alle anderen Partner, egal ob groß oder klein, wurden praktisch fallengelassen. Gar soweit, dass sie nicht einmal vorab von Google über eine neue WearOS-Version informiert wurden.









Google hat sich voll auf Samsung konzentriert – ein Fehler?

Die damalige Samsung-Konzentration hat praktisch alle vorherigen Partner vor den Kopf gestoßen. Diese wurden ebenso im Regen stehen gelassen, wie die Nutzer. Klar, Samsung hat(te) enormes Potenzial – ebenso wie die Pixel Watch – aber für den Massenmarkt braucht es eben mehr. Mit Samsung und Pixel kann man den Tech-Bereich abdecken, doch gerade den bei Smartwatches wichtigen Mode- und Lifestyle-Markt hat man praktisch völlig fallengelassen.

Mit dem Ausstieg von Fossil, ehemals ein wichtiger Google-Partner, sowie dem jüngsten Ausstieg von TAG Heuer ist WearOS vollständig aus dem Uhrenmarkt verschwunden. Dabei wäre gerade das der Bereich gewesen, in dem WearOS und Google hätten glänzen können. Ein echter Gegenentwurf zur Apple Watch. Man hätte sehr viel mehr Nutzer erreichen können und noch dazu mit Fossil und Co ziemlich gute Partner an Bord gehabt.

Die klassischen Uhrenhersteller haben keine Ahnung von Betriebssystemen und Software. Google hingegen hat keine Ahnung von Uhren, Mode und Lifestyle. Die perfekte Kombination, die man damals – vor dem Samsung-Neustart – auch groß angekündigt hatte. Daraus geworden ist nichts und es ist nicht zu erwarten, dass man nach dem damaligen Debakel noch potente neue Partner finden kann. Und wer weiß, wie lange Samsung noch an Bord ist, denn auch die Verkaufszahlen der südkoreanischen Smartwatches zeigen eher in Richtung Süden…

