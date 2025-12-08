WearOS: Beliebter Smartwatch-Hersteller steigt aus – es hat sich ausgetickt für die Mobvoi TicWatch

Google hat dem Smartwatch-Betriebssystem WearOS bereits mehrfach einen Neustart spendiert, der nicht nur die Nutzer, sondern auch die Hersteller vor Herausforderungen gestellt hat. Mit der letzten Runde dürfte man es übertrieben haben, denn jetzt hat ein weiterer prominenter Hersteller seinen WearOS-Ausstieg verkündet. Es bleiben nicht mehr viele übrig.



Der Smartwatch-Markt hat sich in den letzten Jahren verändert und kennt eigentlich nur die Apple Watch als Konstante, während sich drumherum neben Googles WearOS noch weitere unabhängige Betriebssysteme und Plattformen tummeln. Google hat sich seit dem Neustart 2021 vor allem auf die eigene Pixel Watch sowie den wichtigen Partner Samsung und dessen Smartwatches konzentriert, während die anderen Marken fast schon vor den Kopf gestoßen wurden.

Wie jetzt bekannt geworden ist, steigt auch Mobvoi aus dem WearOS-Markt aus und wird seine Smartwatches der einstmals sehr populären TicWatch-Serie entweder einstellen oder mit einem anderen Betriebssystem fortführen. Eine offizielle Ankündigung gibt es zwar noch nicht, aber die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache: Alle Smartwatches sind bei den meisten Onlinehändlern verschwunden, sind im Handel nicht mehr verfügbar und sind auch vollständig von der Mobvoi-Webseite verschwunden. Und das im Weihnachtsgeschäft. Deutlicher kann man es nicht machen.

Mobvoi hat auf Anfrage lediglich mitgeteilt, dass man die am Markt befindlichen Smartwatches weiterhin mit essentiellen Updates versorgt wird. Übersetzt: Es wird keine echten Updates mehr geben, sondern nur noch Sicherheitsupdates. Weitere Details wollte man noch nicht verraten, sodass ich eher davon ausgehe, dass die Marke nicht vollständig eingestellt wird, sondern auf einer alternativen Plattform fortgeführt werden kann.

Neben Pixel und Samsung sind damit nur noch OnePlus und Oppo sowie Xiaomi im WearOS-Markt unterwegs. Andere ehemals große Marken wie Fossil mit all seinen Tochtermarken oder gar TAG Heuer sind bereits ausgestiegen. Damit schrumpft der WearOS-Markt, was mittelfristig auch zum großen Problem für die Google Pixel Watch werden könnte…

