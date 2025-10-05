WearOS & Pixel Watch: Neue exklusive Google-Apps – Wetter und Uhr werden für viele Geräte eingestellt

Um das Smartwatch-Betriebssystem WearOS zu stärken, hat Google die Pixel Watch geschaffen, die in Kürze bereits in die vierte Generation startet. Jetzt scheint man sich etwas stärker auf die hauseigene Smartwatch konzentrieren und vom Rest des Marktes abschotten wollen. Denn zuletzt wurden zwei wichtige Apps eingestellt und auch Gemini ist nur auf Google-Geräten in vollem Umfang nutzbar.



Google hat mit den Pixel-Smartphones über viele Jahre die Strategie verfolgt, den Android-Markt anzuschieben – mit großem Erfolg. Bei der Pixel Watch dürfte es sich ähnlich verhalten und tatsächlich ist Googles Smartwatch ein bedeutendes Gerät für den gesamten WearOS-Markt. Doch jetzt scheinen auch diese dem üblichen Pixel-Modell zu folgen, keine Rücksicht mehr auf die Marktteilnehmer zu nehmen und stattdessen ernsthaft zu konkurrieren. Denn man schottet sich ab.

Keine Google Uhr und kein Google-Wetter

In diesen Tagen hat Google gleich zwei Apps auf Exklusivität umgestellt, die bisher zur Grundausstattung vieler WearOS-Smartwatches gehörten: Das Google Wetter sowie die Google Uhr sind ab sofort nur noch für die Pixel Watch verfügbar. Die Apps sind noch im Play Store gelistet, lassen sich aber nicht mehr auf Smartwatches anderer Hersteller herunterladen. Wer die Apps noch installiert hat, kann sie weiterhin nutzen, erhält aber keine Updates mehr. Alle Infos dazu findet ihr in den verlinkten Artikeln.

Gemini-Exklusivität

Auch die wichtige Gemini-KI bietet nur auf der Pixel Watch den größten Funktionsumfang, sodass man als Gemini-Fan kaum um eine Google-Smartwatch herumkommt bzw. mit den Ansätzen anderer Hersteller vielleicht nicht warm wird. Das ist bei Pixel seit vielen Jahren üblich und daher auch bei den Smartwatches nicht überraschend, aber dennoch vor allem in Kombination mit Wetter und Uhr eine echte Stärkung der Pixel Watch bzw. Schwächung der Geräte aller anderen Hersteller.

Es handelt sich bei Uhr und Wetter um Standard-Apps, auf deren Basis die Smartwatch-Hersteller ohnehin eigene Alternativen anbieten, sodass den Nutzern die grundsätzliche Funktionalität nicht verloren geht. Dennoch sicherlich ein Schritt, der für WearOS zu einer Richtungsänderung werden könnte. Lest dazu auch meinen Artikel zur Pixel-Bevorzugung durch Google.

