Google Wetter: Die WearOS-App wird jetzt eingestellt – viele Smartwatch-Nutzer sollten Alternative suchen

Smartwatches können ihre Nutzer über sehr viele Dinge informieren, wobei der schnelle Blick auf das Wetter sicherlich zu den beliebtesten Anwendungen unter WearOS gehört – doch jetzt müssen sich viele Nutzer umstellen. Google hat die sofortige Einstellung der Wetter-App für WearOS angekündigt, die schon seit längerer Zeit nicht mehr gepflegt wurde. Alle Nutzer ab WearOS 6 sollten sich eine Alternative suchen.



Google verfügt über sehr viele praktische kleine Apps, zu denen auf allen Plattformen auch das Wetter gehört – doch ausgerechnet auf der Smartwatch zieht man sich jetzt weitestgehend zurück. Das „Google Wetter für WearOS“ wird mit sofortiger Wirkung eingestellt und für WearOS 6 und neuer nicht mehr zum Download angeboten. Dieser Schritt kommt nur wenige Tage nach dem Start von Pixel Wetter für die Pixel Watch, das den Nutzern der eigenen Smartwatches mehr Komfort bieten soll.

So kann es jetzt weitergehen:

Ihr nutzt WearOS 5 oder früher: Die App wird weiterhin im Play Store zum Download angeboten.

Die App wird weiterhin im Play Store zum Download angeboten. Ihr nutzt eine Pixel Watch: Ab sofort lässt sich das neue Pixel Wetter nutzen.

Ab sofort lässt sich das neue Pixel Wetter nutzen. Ihr habt WearOS 6 oder neuer: Die WearOS-App lässt sich nicht mehr herunterladen, aber weiterhin nutzen, wenn sie installiert ist. Neue Nutzer haben möglicherweise Zugang zu einer neuen Standard-Wetter-App vom Hersteller oder können eine Alternative im Google Play Store suchen.

Zwar lässt sich die App noch weiter verwenden, doch wenn Google diese nicht mehr aktualisiert oder wenigstens pflegt, ist man meist besser beraten, sich eine Alternative zu suchen. Das gilt auch für Nutzer von WearOS 5, für die es zwar weiter angeboten, aber dennoch nicht gepflegt wird. Zwar bieten praktisch alle Hersteller eine eigene Variante der Wetter-App an, doch viele Nutzer dürften sich allein schon aufgrund derselben Datenquelle wohl auf das Google Wetter verlassen haben. Schade um die App.

Alternativ gibt man übrigens an, dass alle WearOS-Nutzer nach wie vor den Google Assistant oder Gemini nach dem Wetter fragen können.

