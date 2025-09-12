Google Home: Großes Update für die Automatisierung – neuer Editor bringt zusätzliche Möglichkeiten (Galerie)

Die Smart Home-Plattform Google Home wird in Kürze mit neuen Angeboten und Funktionen ausgebaut, denn Googles Neustart in diesem Bereich steht an. Als einer der ersten Schritte gibt man jetzt den neuen Editor für die Automatisierung frei, der zusätzliche Möglichkeiten mit sich bringt, zusätzliche Trigger und Abhängigkeiten. Die bisher in der Preview befindliche Version wird nach und nach freigeschaltet.



Google kündigt ein „signifikantes Upgrade für die Smart Home-Automatisierung“ an, das den Nutzern mehr Möglichkeiten für die Abläufe bringen soll. Dabei geht es um mehr Funktionen, mehr Abhängigkeiten und Anpassungsmöglichkeiten für erhöhte Flexibilität. Viele Nutzer hätten wohl nach einer robusteren und einfacheren Methode gefragt und jetzt wird das bisher nur in der Preview verfügbare Upgrade für alle Nutzer nach und nach ausgerollt.

Mehr Trigger und Bedingungen

Der verbesserte Editor für die Haushaltsautomatisierung ermöglicht jetzt noch intelligentere Automatisierungen, denn man hat die Trigger und Bedingungen ausgebaut. Damit könnt ihr jetzt Automatisierungen erstellen, die nur unter gewissen Kriterien starten bzw. abwarten, bis diese erfüllt sind. Das bedeutet intelligentere, kontextbezogenere Automatisierungen für euer Smart Home. So könnt ihr jetzt Automatisierungen erstellen, die auf den Zustand der Geräte und eures Zuhauses reagieren. Als Beispiel gibt man an, dass sich die Beleuchtung an die Tageszeit und den Anwesenheitsstatus anpasst.

Einmalige Automatisierungen

Mit den einmaligen Automatisierungen lassen sich bestimmte Aktionen jetzt nur noch einmal durchführen und anschließend bis zum nächsten Zeitpunkt oder der nächsten Abhängigkeit sperren – etwa, wenn ihr eine Automatisierung nur einmal pro Woche am Donnerstag ausführen möchtet. Aber auch das einmalige Auslösen am Donnerstag mit anschließender Aktivierung oder gar Löschung der Routine ist möglich.









Beim Erstellen von Automatisierungen könnt ihr der Routine jetzt einen Namen geben und dort eine Reihe von Optionen festlegen. Wählt aus den Möglichkeiten für die Trigger, die Bedingungen und die auszuführenden Aktionen. Sobald ihr eure Auswahl getroffen und die Routine eingerichtet habt, könnt ihr diese überprüfen, speichern und aktivieren. Dafür gibt es eine ganz neue Oberfläche, die für alle neuen Routinen zum Einsatz kommt. Für bereits bestehende Routinen kommt noch die alte Oberfläche zwecks Kompatibilität zum Einsatz.

Neue Möglichkeiten:

Startet Automatisierungen basierend auf der Anwesenheit (jemand zu Hause, alle weg).

Sendet eine Benachrichtigung an bestimmte Personen oder den gesamten Haushalt.

Legt fest, dass eure Automatisierungen an bestimmten Tagen und zu bestimmten Uhrzeiten oder stündlich, monatlich oder jährlich ausgeführt werden.

Das Update bietet Unterstützung für zahlreiche neue Starter, Bedingungen und Aktionen, sodass ihr sofort komplexe und intelligente Automatisierungen erstellen könnt. Einige Funktionen sind im neuen Editor wohl noch nicht zum Start verfügbar, aber es soll regelmäßig erweitert werden. Das wirklich große Update folgt dann wohl rund um den Smart Home-Neustart am 1. Oktober. Was euch dort erwartet, erfahrt ihr in den folgenden Artikeln.

