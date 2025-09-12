GMail: Neues Paket-Tracking wird jetzt ausgerollt – soll Nutzer beim Onlineshopping unterstützen (Screenshots)

Google geht mit GMail schon seit vielen Jahren den Weg, bestimmte Inhalte aus E-Mails aufzubereiten und diese speziell hervorzuheben oder in anderen Apps zu nutzen. Für die bevorstehende Shopping-Saison wird jetzt eine neue Funktion für Onlineshopper ausgerollt, die es den Nutzern erleichtern soll, Pakete und Einkäufe zu tracken. Dafür startet ein ganz neuer Bereich.



Schon vor vielen Jahren konnten Tools wie Google Now (RIP) Paketnummern aus GMail extrahieren und die Nutzer darüber informieren, wann ein Paket in Zustellung ist. Das funktioniert nach wie vor mit einigen Tools, doch jetzt soll auch GMail selbst eine entsprechende Möglichkeit bieten. Dafür startet man den neuen Bereich „Purchases“, der in Kürze für alle Nutzer über die Seitenleiste zugänglich ist.

In diesem Bereich werden alle registrierten Onlinekäufe aufgelistet und sowohl mit Vorschaubild als auch Produktbezeichnung gezeigt. Ihr seht das geplante Datum der Zustellung und könnt euch entweder mehr Details zum Einkauf anzeigen lassen (die E-Mail öffnen) oder direkt zum Tracking für das Paket wechseln. Die Liste ist nach Relevanz und Ankunftsdatum sortiert, sodass nur die offenen Pakete ganz oben aufgelistet werden.

Diese neue Übersicht soll dafür sorgen, dass der Überblick in der Shoppingsaison nicht verloren geht. Befindet sich ein Paket in Zustellung, kann es aber auch weiterhin direkt im GMail-Posteingang ganz oben gezeigt werden. Dazu müsst ihr lediglich die smarten Funktionen in GMail über die Einstellungen aktivieren, die im EU-Raum standardmäßig abgeschaltet sind.

Das neue Paket-Tracking wird ab sofort weltweit für alle Nutzer ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten Tage auf allen Geräten ankommen.

