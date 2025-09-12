Pixel 10-Smartphones: Jetzt starke Schutzhüllen sichern – günstig, garantiert stoßfest und mit schickem Magnet

In den letzten Tagen dürften noch viele Nutzer die Chance auf ein günstiges Pixel 10-Smartphone genutzt haben und viele weitere werden das neue Smartphone auch schon in den Händen halten. Dabei sollte eine passende Pixel 10-Schutzhülle nicht vergessen werden, die das Smartphone vor Beschädigungen schützt, das Äußere vollendet und gleichzeitig mehr Sicherheit bietet. Ein Anbieter sticht dabei derzeit hervor.



Aus guten Gründen verwenden viele Smartphone-Nutzer heute eine Schutzhülle, denn die vor einigen Jahren noch als lästig oder gar unnötig empfundenen Hüllen sind kaum noch wegzudenken – sie sind gar eine Notwendigkeit. Dabei geht es nicht mehr nur um den Schutz vor Kratzern, Stürzen und Stößen, sondern auch um den erhöhten Grip für mehr Sicherheit sowie eine Art Einebnung der Kamerabuckel. Viele Smartphones fühlen sich ohne Hülle fast schon nackt an – das gilt auch für die neue Pixel-Generation.

Wie üblich hat Google auch in diesem Jahr einen eigenen Schwung an Schutzhüllen auf den Markt gebracht, die allerdings zu einem stolzen Preis erhältlich sind und in puncto Qualität nicht immer ganz vorn mitgespielt haben. An dieser Stelle kommen die neuen Tauri Schutzhüllen für die Pixel 10-Smartphones ins Spiel, die denen von Google überlegen sind – sowohl qualitativ als auch funktionell und vor alle preislich. Sie erfüllen ihre Hauptaufgabe seit vielen Jahren bei unzähligen Smartphone-Modellen zuverlässig – schützen vor Stürzen, Kratzern und bewahren die Geräte vor ärgerlichen Unfällen.

Der Hersteller wirbt gar mit einem „Fallschutz in Militärqualität“. Tatsächlich haben die Tests der letzten Jahre mehrfach gezeigt, dass das nicht nur aus dem Marketing kommt, sondern gehalten wird. Viel besser könnt ihr euer Smartphone nicht mehr schützen und gleichzeitig komfortabel nutzen. Man spricht in der Produktbeschreibung weiter von „raffinierter Zähigkeit, eingehüllt in Geschmeidigkeit“. Schaut euch die Schutzhüllen einmal an.

Die Schutzhüllen bieten aber nicht nur den namensgebenden Schutz vor Beschädigungen, sondern haben noch weitere Funktionen: In der magnetischen Variante, die nur geringfügig teurer ist, ist ein MagSafe-Magnet für das schnelle Aufladen integriert. Damit könnt ihr auch Googles neue Pixelsnap-Ladelösung oder die der Konkurrenz nutzen. Der Magnet soll auch stark genug sein, um das Smartphone an anderer Stelle zu befestigen. Ihr könnt das in den obigen Infografiken sehen.

Die TAURI-Schutzhüllen sind in sowohl mit als auch ohne Magnet verfügbar. Ich empfehle euch die Magnet-Variante, die nicht nur schick aussieht, sondern eben auch ihre Zusatzfunktionen bietet – und das für gerade einmal zwei Euro mehr. Der Grundpreis für alle Varianten liegt bei 13 Euro – da kann man nicht viel falsch machen und seid mit dem Smartphone sowohl in puncto Komfort als auch Schutz auf der sicheren Seite. Entscheidet ihr euch für eine transparente Variante, erhaltet ihr zusätzlich das Versprechen des Herstellers, dass diese nicht vergilben wird. Auch nach sehr vielen Monaten soll sie frisch wie am ersten Tag aussehen.

Und wer kein Pixel 10 kaufen möchte, bekommt diese Hüllen natürlich auch für die Pixel 9- oder Pixel 8-Smartphones bzw. für die Geräte anderer Hersteller – schaut mal im Shop vorbei. Verpasst auch nicht das Magnetische Ladesystem Pixelsnap, das ab sofort erhältlich ist.

» Pixel 10-Schutzhüllen bei Amazon (Partnerlink)

