Android: Google Messages entfernt die Zeitstempel und verschiebt Lesebestätigung – neues Design im Test

Veröffentlicht am von Jens
android 

Der Messenger Google Messages wird immer wieder mit neuen Funktionen aufgerüstet, wobei das Tempo in den letzten Wochen spürbar angezogen hat. Jetzt gibt es ein weiteres Update, das eher die Designer beschäftigt und zeigt, dass man sich bei der Darstellung der Details innerhalb der Konversation selbst noch nicht ganz einig ist. In der aktuellen Variante verschiebt sich die Lesebestätigung und Zeitstempel werden ausgeblendet.


google messages konversation 1

Nach Jahren der Messenger-Achterbahn zeigt sich Google mit Messages mittlerweile sehr stabil und setzt auf die konsequente Weiterentwicklung der App – allerdings verstrickt man sich dabei immer noch in eher unwichtigen Details. Zuletzt ist die Lesebestätigung mehrfach gewandert und erhält jetzt im Rahmen eines Tests wieder eine neue Position. Zunächst waren die typischen Haken neben einer Nachricht zu finden, später innnerhalb der Nachricht und jetzt sind sie wieder unter einer Nachricht zu sehen.

google messages konversation 2

Aber nicht nur die Lesebestätigung mit den beiden Haken wandert in der Position, sondern auch der Zeitstempel sowie die Information über die Verschlüsselung der Zustellung. Diese Informationen werden jetzt standardmäßig ausgeblendet (siehe erster Screenshot) und müssen bei Bedarf über eine Geste eingeblendet werden (zweiter Screenshot). Die Einblendung gilt nicht nur für eine Nachricht, sondern für alle Nachrichten innerhalb der Konversation.

Zum Einblenden muss ein Swipe nach links durchgeführt werden, so als wenn man eine rechte Seitenleiste herausziehen wollen würde. Daraufhin erschein eben jene gedachte Leiste mit dem Zeitstempel des Absendens der Nachricht sowie dem Schloss-Symbol für die verschlüsselte Zustellung. Swiped man hingegen in die andere Richtung, wird weiterhin das Zitat bzw. die direkte Antwort aktiviert. Das dürfte gerade zu Anfang etwas verwirrend sein.

Warum man bei Google Messages nicht einfach auf die von vielen Nutzern gewohnte WhatsApp-Variante setzt, erschließt sich mir nicht. Vermutlich will man es unbedingt anders machen als die Konkurrenz, doch schlussendlich landet man dann wohl doch bei den Ergebnissen der Meta-Designer…

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[9to5Google]

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