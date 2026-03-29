Android: Google Messages wird endlich aufgerüstet – Messenger bekommt viele neue Funktionen (Übersicht)

Für Google-Verhältnisse hat der Messenger Google Messages bereits eine lange Geschichte hinter sich, kann auf eine wechselhafte Vergangenheit zurückblicken und wird jetzt mit neuen Funktionen modernisiert. In den letzten Tagen gab es eine ganze Reihe von Neuerungen, die sich entweder in Teardowns gezeigt haben oder offiziell angekündigt wurden. Hier findet ihr alle geplanten Veränderungen in der Übersicht.



Nachdem Google den Messenger-Markt über viele Jahre immer wieder mit neuen Produkten torpediert hat, und diese genauso schnell auch wieder verschwinden ließ, hat man mit Google Messages endlich Ruhe hereingebracht. Man scheint auch zukünftig an diesem Anlauf festhalten und den Messenger modernisieren zu wollen. Das ist auch dringend notwendig, denn Google hat ein wachsendes Messenger-Problem und eine problematische Messenger-Vergangenheit.

Live-Standort teilen

Die erste wichtige Neuerung für den Messenger hat man bereits offiziell angekündigt und auch schon für viele Nutzer ausgerollt. Durch eine tiefe Integration des Google Find Hub, der ebenfalls noch auf seine besten Tage wartet, können die Nutzer jetzt ihren Live-Standort für einen gewissen Zeitraum oder auch dauerhaft freigeben, ohne den Messenger verlassen zu müssen.

» So funktioniert die Live-Freigabe in Google Messages

Bearbeitungsverlauf für Nachrichten

Eine kommende Neuerung ermöglicht es den Nutzern, die Bearbeitung von Nachrichten nachzuvollziehen. In den letzten Monaten wurden Nutzer zwar auf bearbeitete Nachrichten hingewiesen, konnten das Original aber nicht wiederherstellen. Das ändert sich mit einer neuen Funktion, die es zu Beginn dieser Bearbeiten-Möglichkeit schon einmal gegeben hat. In der Info zur Nachricht findet sich der Verlauf.

» Alle Infos zum Benachrichtigungsverlauf in Google Messages









Papierkorb zur Wiederherstellung

In Google Messages lassen sich nicht mehr benötigte Konversationen löschen, sodass diese nicht mehr in der Auflistung auftauchen. Bisher waren diese nach der Löschung verschwunden und ließen sich nicht wiederherstellen, was in einigen Fällen vielleicht problematisch geworden ist. Wer bemerkt, dass eine Konversation vielleicht doch wichtige Nachrichten enthielt, kann das jetzt rückgängig machen. Dank eines Papierkorbs sind alle gelöschten Konversationen noch 30 Tage verfügbar und können jederzeit aus diesem Ort wiederhergestellt werden.

» Alle Infos zum Google Messages Papierkorb mit Wiederherstellung

Login nur noch mit Google-Konto

Google gibt nicht nur neue Funktionen, sondern nimmt auch alte. Der Login in die Webversion per QR-Code-Scan mit dem Smartphone soll schon bald der Vergangenheit angehören. Nutzt man diese Funktion, wird man darauf hingewiesen, dass das schon bald nicht mehr möglich sein wird. Natürlich lässt sich die Webversion weiterhin nutzen, denn diese ist nun per Google-Konto angebunden und kann daher dank Synchronisierung auch dauerhaft ohne separaten Login verwendet werden.

» Alle Infos zur Entfernung des QR-Code aus Google Messages

—

Vermutlich wird es noch weitere Modernisierungen geben, doch diese könnten noch etwas auf sich warten lassen. Die erzwungene Anbinudng an das Google-Konto und eine zu erwartende Integration von Gemini sollten den Messenger weiter modernisieren und vielleicht auch relevanter machen.

» Android: Google-App erreicht echten Meilenstein – zehn Milliarden Downloads für Google Messages Messenger

Letzte Aktualisierung am 23.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.