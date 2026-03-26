Android: Google-App erreicht echten Meilenstein – zehn Milliarden Downloads für Google Messages Messenger

Viele Google-Apps erfreuen sich großer Beliebtheit, werden von vielen Millionen oder gar Milliarden Nutzern verwendet und sind dementsprechend weit verbreitet. Doch es gibt auch Apps, die deutlich mehr Downloads als Nutzer aufweisen und dementsprechend andere Wege zur Verbreitung gefunden haben: Jetzt konnte der Messenger Google Messages die Marke von zehn Milliarden Downloads durchbrechen.



Google-Apps erfreuen sich sowohl durch ihre Vielfalt großer Beliebtheit, verbreiten sich zum Teil aber auch durch die Vorinstallation auf allen Smartphones – und in diesem Fall ist der aktuelle Meilenstein ohne Frage darauf zurückzuführen. Jetzt konnte der Messenger Google Messages, der derzeit umfangreich erweitert wird, einen echten Meilenstein nehmen, der bisher nur wenigen Apps gelungen ist.

Google Messages kommt laut Play Store auf zehn Milliarden Downloads. Das bedeutet, dass die App auf zehn Milliarden Android-Geräten installiert ist, die nach wie vor aktiv verwendet werden. Ein Blick auf die Weltbevölkerung verrät uns, dass das nicht zehn Milliarden Nutzer sind, sondern sehr viele Zweit- und Drittgeräte mitgezählt werden. Erreicht hat man den Meilenstein natürlich dadurch, dass die App auf allen zertifizierten Android-Smartphones vorinstalliert ist und nicht durch reine Downloads.

Dieser Meilenstein zeigt einmal mehr, wie hoch die Verbreitung von Android mittlerweile ist und wie hoch der Anteil der Nutzer ist, die mehr als ein aktiv genutztes Android-Gerät besitzen. Zuletzt hatten bereits einige weitere Apps die Marke von zehn Milliarden Downloads geknackt, die allesamt aus dem Hause Google stammen: Google-App, YouTube, Google Fotos, Google Chrome, GMail, Gboard, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google TV, Android Auto, Spracherkennung, Android Accessibility Suite und Android Switch.

Zuletzt hat Google Messages durch eine Reihe von Neuerungen Aufmerksamkeit erregt: So wird es in Kürze einen Papierkorb für Konversationen geben, einen Nachrichtenverlauf und der QR-Code-Login fällt weg.

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[9to5Google]

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