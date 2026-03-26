Google Play Store Aktion: Diese 79 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Am Donnerstag gibt es im Google Play Store wieder sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über ein Update für Android Auto, über den Chrome-Browser als echte Rakete und zeigen euch das Update für Gemini auf Google TV. Verpasst auch nicht den KI-Musikgenerator Gemini Lyria 3 Pro.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 21.03.2026

Android: Google Chrome wird zur Rakete – Browser ist jetzt schnellste mobile Plattform zum Surfen im Web

Apps
QuickPin - Fast Notes Reminder
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QuickPin - Fast Notes Reminder
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Image Resizer
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Image Resizer
Entwickler: SwiperyLab
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Was kann ich ausgeben? Premium
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Was kann ich ausgeben? Premium
Entwickler: Alexander Y. Ivanov
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Tech VPN Pro / Protect Privacy
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Entwickler: Xylo Solution LLC
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Offline Password Manager
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Entwickler: Yogesh Dama
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Quick Volume Control
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Quick Volume Control
Entwickler: Power Mind Apps
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Conversations (Jabber / XMPP)
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Entwickler: Daniel Gultsch
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Notch Effects Notch Animations
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Entwickler: Yogesh Dama
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Kontakt Veranstalter
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Entwickler: Yogesh Dama
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DogTok - Dog Translator Pro
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DogTok - Dog Translator Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
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Limit app usage - screen time
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Limit app usage - screen time
Entwickler: Yogesh Dama
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HD Video Live Wallpapers
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Entwickler: Power Mind Apps
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Watch Faces
ML2U 102 Watch Face
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ML2U 102 Watch Face
Entwickler: ML2U
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DB9 Cracked WF Wear OS 4+
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DB9 Cracked WF Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Analog Classic 12 Wear OS 4+
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Analog Classic 12 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Fusion Watch Face
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Fusion Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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Text Time Watch Face
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Text Time Watch Face
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Android Auto: Google bringt Verbesserung für Pixel und Samsung – Verbindungsprobleme sind wohl gelöst

Gemini Lyria Pro: Googles KI-Musikgenerator erstellt jetzt dreiminütige Songs – mit KI in die Charts? (Video)




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Spiele
[VIP] Missile Dude RPG : idle
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[VIP] Missile Dude RPG : idle
Entwickler: Artifact Games
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Avalar: Raid of Shadow Premium
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Avalar: Raid of Shadow Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
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Shadow Hunter: Offline Premium
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Shadow Hunter: Offline Premium
Entwickler: EA Publishing
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Zombie Age 2 Premium: Shooter
Zombie Age 2 Premium: Shooter
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Zombie Age 2 Premium: Shooter
Entwickler: RedAntz
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Food Fever Premium: Restaurant
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Food Fever Premium: Restaurant
Entwickler: Unimob Games
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Tech Quiz Master - Quiz Games
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Entwickler: Eggies
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Mini Restaurant Premium
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Entwickler: Unimob Global
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Word Mania - Brainy Word Games
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Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Evertale
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Evertale
Entwickler: ZigZaGame Inc.
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Color Defense - Towerdefense
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Color Defense - Towerdefense
Entwickler: McPeppergames
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Final Castle Defence:Idle RPG
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Entwickler: DH GAME
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Tokyo Debunker
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Tokyo Debunker
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Eine Party feiern VIP
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Entwickler: pixelstar
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Wahrheit oder Pflicht Pro
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Entwickler: TRYONI ARTS
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König der Waffen VIP
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Entwickler: NextDoors
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Match 3 Jewel Crush & Smash
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Entwickler: A.V.A - puzzles games
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Planet Gravity - Newton's law
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Entwickler: UnknownProjectX
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Super Tank Battle R - Type X
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Entwickler: UnknownProjectX
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[365fun] One Shot
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Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Word Connect Pro - 2023
Word Connect Pro - 2023
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Word Connect Pro - 2023
Entwickler: A.V.A - puzzles games
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Shadow Knight Ninja Fight Game
Shadow Knight Ninja Fight Game
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Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Meridian 157: Kapitel 1
Meridian 157: Kapitel 1
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Meridian 157: Kapitel 1
Entwickler: NovaSoft Interactive
Preis: Kostenlos
Speed Math - Mini Math Games
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Entwickler: Eggies
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Crazy Calculator Game
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Entwickler: Eggies
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Tap Rush - Reflex Game
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Emoji Guess Challenge
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Space Rush
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Block Blast - A Retro Game
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Entwickler: Eggies
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Bulbs - A game of lights
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Entwickler: Eggies
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Spelling Master - Quiz Games
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Entwickler: Eggies
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Trivia Master - Quiz Games
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Trivia Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
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Word Connect: Crossword
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Entwickler: A.V.A - Smart Games
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Words Search - Word Puzzles
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Words Search - Word Puzzles
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos




Icon Packs
Silver Steel Icon Pack
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Silver Steel Icon Pack
Entwickler: PizzApp Design
Preis: Kostenlos
Fluorescent - Icon Pack
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Fluorescent - Icon Pack
Entwickler: Atanu Sanyal
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Green - Icon Pack
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Green - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
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Fluorescent - Icon Pack
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Fluorescent - Icon Pack
Entwickler: Atanu Sanyal
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Green - Icon Pack
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Green - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
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Octa Dark - Icon Pack
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Octa Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Warak Green - Icon Pack
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Warak Green - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
OctaRing - Icon Pack
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OctaRing - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Shield - Icon Pack
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Shield - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Octacrop - Icon Pack
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Octacrop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Emerald - Icon Pack
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Emerald - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Gummy - Icon Pack
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Gummy - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
GuavaLine Pink - Icon Pack
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GuavaLine Pink - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Espana - Icon Pack
Espana - Icon Pack
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Espana - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Drop Dark - Icon Pack
Drop Dark - Icon Pack
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Drop Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Pixel Ring Drop - Icon Pack
Pixel Ring Drop - Icon Pack
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Pixel Ring Drop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Cyandiant - icon Pack
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Cyandiant - icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Dropicon Cut - Icon Pack
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Dropicon Cut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Carol - Icon Pack
Carol - Icon Pack
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Carol - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

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Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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