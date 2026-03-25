Gemini Lyria Pro: Googles KI-Musikgenerator erstellt jetzt dreiminütige Songs – mit KI in die Charts? (Video)

Google hat erst vor wenigen Wochen den KI-Musikgenerator Gemini Lyria vorgestellt, mit dem alle Nutzer die Möglichkeit erhielten, eigene 30-sekündige Songs zu basteln. Das Tool hat sich wenig überraschend sofort großer Beliebtheit erfreut und jetzt legt das Gemini-Team mit einem Angebot nach, das die Musiklandschaft verändern könnte: Gemini Lyria 3 Pro erstellt nun dreiminütige Songs.



Mit dem Start von Gemini Lyria hat Google die multimedialen Fähigkeiten des KI-Modells konzipiert und neben den starken Tools zur Text-, Bild- und Videogenerierung auch noch den Musikgenerator ins Spiel gebracht. Wir haben euch das Tool natürlich hier im Blog ausführlich vorgestellt, haben euch Gemini Lyria-Beispiele und den perfekten Gemini Lyria-Prompt gezeigt. All das konnte schon im ersten Anlauf (mit der dritten Generation) überzeugen.

Gemini Lyria 3 Pro erstellt dreiminütige Songs

Jetzt hat Google das KI-Modell Gemini Lyria 3 Pro vorgestellt, das die Messlatte noch einmal deutlich nach oben legt. Denn das Pro-Modell bietet sehr viel mehr Anpassungsmöglichkieten und gibt den Nutzern noch mehr kreative Kontrolle. Lyria 3 Pro versteht musikalische Kompositionen noch besser, sodass jetzt gezielt nach Elementen wie Intros, Strophen, Refrains und Bridges gefragt bzw. gepromptet werden kann. Das ist laut Google ideal zum Experimentieren mit verschiedenen Stilen oder zum Generieren von Songs mit komplexen Übergängen.

Doch das eigentliche Highlight ist, dass sich mit der Pro-Version jetzt dreiminütige Songs erstellen lassen – und diese damit eine Länge erreichen, wie es in der Musikindustrie bei Singles in etwa üblich ist. Von 30 Sekunden auf drei Minuten ist ein riesiger Meilenstein und sehr viel mehr wert als die qualitativen und funktionellen Anpassungen. Ganz so, als wenn der Videogenerator Veo schon jetzt zweistündige Kinofilme erstellen könnte. Auch das wird zwar nicht mehr weit entfernt sein, doch es ist ein gewaltiger Unterschied.

Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis die Musikstreamingplattformen mit rein KI-generierten Inhalten regelrecht überflutet werden – mehr noch als es jetzt bereits der Fall ist – und diese dann auch noch in den Charts ganz nach oben gehen. Das kann die gesamte Musikindustrie verändern. Lyria 3 Pro wird ab sofort für Profis, Entwickler, Organisationen und alltägliche Kreative eingeführt, um die Produktion hochwertiger Musikgenerationen zu unterstützen.

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[Google-Blog]

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