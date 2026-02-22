Gemini Lyria: Das kann der neue KI-Musikgenerator – Google veröffentlicht viele Beispiele + Prompt (Videos)

Google hat in dieser Woche den neuen KI-Musikgenerator Lyria gestartet und dem KI-Modell Gemini noch einmal eine ganz neue Fähigkeit spendiert, die von vielen Nutzern kostenlos ausprobiert werden kann. Jetzt hat man eine Reihe von Beispielsongs inklusive Prompt und Medien veröffentlicht, die die Vielfältigkeit des Musikgenerators zeigen sollen.



Das KI-Modell Gemini stellt sich jetzt multimedial noch etwas breiter auf und expandiert in einen Bereich, den man bisher nur gestreift hatte – nämlich Audio und Musik. Schon zuvor konnte Gemini Texte vorlesen und Soundeffekte für die Veo-Videos erstellen, doch bei Musik wurde oftmals die Grenze gezogen oder es wurden frei verfügbare Tracks verwendet. Mit dem Start des KI-Musikgenerators Lyria ändert sich das. Und gleich zum Start ist es kostenlos für alle volljährigen Nutzer verfügbar.

Die Erstellung von Musik dürfte für viele Nutzer herausfordernder sein als die Generierung von Bild- und Videomaterial. Musik kann unglaublich komplex sein, auch wenn man den großen Aufwand dahinter – im Gegensatz zu visuellen Inhalten – oftmals nicht sieht. Google hat es daher so einfach wie möglich gemacht, ganze Songs mit einer Länge von je 30 Sekunden zu erstellen. Nutzer können einfach den Wunschtitel beschreiben, wobei die übliche Regel gilt: So lang wie nötig, so kurz wie möglich. Je mehr Details, desto präziser das Ergebnis. Je weniger Details, desto mehr KI-kreativität muss einfließen.

Für den Einstieg hat das Gemini-Team insgesamt drei Beispiele veröffentlicht. Diese basieren sowohl auf Text als auch auf Bildmaterial und zeigen die Vielfältigkeit des KI-Musikgenerators. Die Ergebnisse können sich allesamt durchaus hören (und dank der Animationen und Titelbilder auch sehen) lassen. Einen Preis wird man damit wohl nicht gewinnen können, doch für den Anfang oder für einen lustigen Musikgruß ist das durchaus geeignet.









Dogs of Lyria

Die Lyria-KI wurde mit obigem Bild sowie den drei folgenden Prompts gefüttert und hat dabei die drei unten eingebundenen Tracks ausgespuckt.

Prompt:

Erstelle einen Folk-Pop-Track mit einem sommerlichen Beat. Der Track ist minimalistisch, hat zurückhaltende Akustikgitarrenklänge- und Riffs und unauffällige Backing Vocals. Eine sanfte Männerstimme singt Textzeilen über den Hund „Lucky“, dessen Foto ich hochgeladen habe. Lucky ist unglaublich freundlich, und verschmust. Am liebsten mag er seine Ohren gekrault bekommen. Jagt gerne Enten und liebt Käse. Er bekommt den besten Platz auf der Couch und im Bett.

Prompt:

Erstelle jetzt einen Skate-Punk-Track im Stile der frühen 2000er für Lucky, den Hund. Die Beschreibung bleibt die gleiche, gesungen wird der Track von einer prägnanten Frauenstimme, die auch eine harmonische Hook singt.

Prompt:

Und jetzt einen Eurodance-Track der späten 90er-Jahre. Die Beschreibung bleibt die gleiche, der Text ist minimalistisch mit einer einprägsamen Hook über Lucky. Gesungen wird es von einer tiefen, warmen Männerstimme.

Kino-Date

Bei diesem Beispiel geht es darum, dass der Nutzer an ein Kino-Date erinnern will und noch eine Frage in musikalischer Form stellt. Dazu wurde der folgende Prompt eingegeben und das darunter eingebundene Video ausgespuckt.

Prompt:

Erstelle einen schnellen (120bpm) Soul-Funk-Track mit einer warmen, weiblichen Sopran-Stimme. Meine Freunde Kathi, Tika, Mo und ich treffen uns am Donnerstagabend im Kino. Erinnere sie mit dem Track an unser Date – und dass wir vorher noch Tacos essen gehen. Der Track soll in deutscher Sprache sein.









Apres-Ski

Im letzten Beispiel geht es um Party. Die Anforderung war, dass ein Partyhit mit einer bestimmten Thematik für die auf dem Foto abgebildeten Personen komponiert werden sollte.

Prompt:

Erstelle einen modernen Après-Ski-Track in deutscher Sprache, der diesen 5 sehr unterschiedlichen Freund*innen gefallen würde. Die Hook sollte sehr eingängig sein, gesungen wird er von einer prägnanten, tieferen Frauenstimme.

—

Ich denke, das Prinzip der Nutzung von Lyria wird mit diesem Beispiel klar. Es können sowohl musiktechnische Beschreibungen als auch Inhalte oder in gewisser Form Gefühle beschrieben werden, aus denen die KI einen Song formt. Wir dürfen gespannt sein, wie das in Zukunft weiterentwickelt wird.

Letzte Aktualisierung am 22.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.