Google Play Store Aktion: Diese 65 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Start in das lange Wochenende gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute warten wir auf Android 17 und berichten über die Update-Hürden der Pixel-Smartphones. Verpasst auch nicht unsere geballten Infos im Android Update, im Gemini Update und im Pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 23.05.2026

Google Pics: Neue Workspace-App für generative Bilder kommt – soll Grafiken erstellen und bearbeiten (Videos)

Apps
Image to PDF - PNG to PDF
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Entwickler: TAPUNIVERSE
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Compress Video - Resize Video
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Entwickler: TAPUNIVERSE
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Entwickler: Yogesh Dama
Preis: 1,19 €
Reverse Video
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Reverse Video
Entwickler: SwiperyLab
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Stabilize Video: Stable Video
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Stabilize Video: Stable Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
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Spirits Gate Ghost Box
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Spirits Gate Ghost Box
Entwickler: White Light EVP
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NT Taschenrechner
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NT Taschenrechner
Entwickler: Lê Trần Ngọc Thành (kineita)
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Image Converter - HEIC to JPG
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Entwickler: TAPUNIVERSE
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Reminder Pro - Erinnerung
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Reminder Pro - Erinnerung
Entwickler: made easy
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Documentus Pro: Passport Photo
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Documentus Pro: Passport Photo
Entwickler: Ai Apps SRL
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Stick - Remote Control TV Pro
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Stick - Remote Control TV Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
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Spy Camera Network Scanner PRO
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Entwickler: Ai Apps SRL
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Notch Effects Notch Animations
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Notch Effects Notch Animations
Entwickler: Yogesh Dama
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Watch Faces
Green Shad Plattenspieler
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Green Shad Plattenspieler
Entwickler: ZKin
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InfoBlock Watch Face
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InfoBlock Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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Analog PRO: Watch face
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Analog PRO: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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Inverted Watch Face
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Inverted Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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Analog M3 Watch Face
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Entwickler: amoledwatchfaces™
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Wo bleibt Android 17? Googles neues Betriebssystem verschiebt sich – Verwirrung um Beta, QPR1 und RC1

Pixel-Smartphones: Was ist Googles Update-Garantie wert, wenn die Hardware nicht lange mithalten kann?




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Spiele
Beautiful Line - Maths is fun
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Beautiful Line - Maths is fun
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Dead God Land - Light Survival
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Dead God Land - Light Survival
Entwickler: MAD PIXEL
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Brain teaser puzzles
Brain teaser puzzles
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Brain teaser puzzles
Entwickler: ExoPlay Interactive
Preis: Kostenlos
Word Search Champion PRO
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Word Search Champion PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: 0,99 €
[365fun] Jewel Match
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[365fun] Jewel Match
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] PipeMan
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Entwickler: wind
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[365fun] Scroll Match3
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Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Apart2
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Entwickler: wind
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[365fun] Balance Game
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Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Word Search 1560 PRO
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Word Search 1560 PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
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Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Tap and Popping Battle Puzzle
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Tap and Popping Battle Puzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Space Survival: Weltraum Pro
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Space Survival: Weltraum Pro
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Avalar: Shadow War Premium
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Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
SciFi Survivor Premium
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SciFi Survivor Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
King of Defense 2: TD Premium
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King of Defense 2: TD Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
King of Defense Premium
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King of Defense Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
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Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
Mix Alchemy
Mix Alchemy
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Mix Alchemy
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Word Connect - Fun Puzzle Game
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Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Word Search Game: Offline
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Word Search Game: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Water Sort Puzzle - Premium
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Water Sort Puzzle - Premium
Entwickler: otto games
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Mini Crossword - Word Fun!
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Entwickler: Eggies
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Chinese Checkers Master
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Chinese Checkers Master
Entwickler: UnknownProjectX
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Tank Mini War
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Tank Mini War
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Sudoku.org - LAN Battle
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Entwickler: UnknownProjectX
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[VIP]UFO Dude RPG
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[VIP]UFO Dude RPG
Entwickler: Artifact Games
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Food Fever Premium: Restaurant
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Food Fever Premium: Restaurant
Entwickler: Unimob Games
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Mini Restaurant Premium
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Mini Restaurant Premium
Entwickler: Unimob Global
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Stickman Master Premium
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Stickman Master Premium
Entwickler: Unimob
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Ein Schiff bauen VIP
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Ein Schiff bauen VIP
Entwickler: pixelstar
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Icon Packs
Hexa Crop - Icon Pack
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Hexa Crop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Lime - icon pack
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Lime - icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Hexanet White - Icon Pack
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Hexanet White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Hexaring - Icon Pack
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Hexaring - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Inab Purple - Icon Pack
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Inab Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Cubic Dark Mode - 3D Icon pack
Cubic Dark Mode - 3D Icon pack
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Cubic Dark Mode - 3D Icon pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Cubic Light - 3D Icon Pack
Cubic Light - 3D Icon Pack
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Cubic Light - 3D Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Live Wallpaper
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
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Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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